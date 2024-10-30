7 способів витратити 30 мільярдів: куди їх спрямувати до кінця року з користю для України

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Отже, у нас залишилося 30 млрд гривень, які треба використати до кінця року, але на військові потреби — не можна. Що я б запропонував?

Соціальна допомога: немає сумнівів, що це хороша ідея, тільки допомагати треба нужденним, а не всім однаково. Наприклад, разова доплата до пенсії, якщо пенсія нижча від певного рівня (щоб відрізати прокурорів-інвалідів і подібних їм). Не хвилюйтеся, що це може здатися передвиборчим дарунком, — виборів не буде, поки триває гаряча стадія війни. Фортифікація — варто перевірити, чи можна спрямувати гроші сюди. Чимало тих, хто мав би отримати тисячу гривень, натомість отримає життя. Пільгові кредити для українського військового виробництва (компенсація кредитної ставки). Треба перевірити, чи таке використання цих грошей припустиме, адже гроші йдуть не на війну, а в банки. Бюджет Міністерства у справах ветеранів на реабілітацію, протезування, складні операції. Дешеві кредити на власну справу ветеранам — ця програма успішно розвивається Мінекономіки, її варто масштабувати. Український інститут — збільшення фінансування нашої культурної дипломатії, бо це єдина мова, яку розуміють у багатьох куточках світу, де не працює політична риторика. Доплати вчителям — розумію, що зараз чимало людей напише, що є й важливіші професії, але я висловлюю свою особисту думку: в тилу нині важливіших професій нема. Хіба що дипломати, але в них із грошима краще, ніж у вчителів.

Така моя думка стосовно того, як розумно витратити 30 млрд гривень.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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