Мнения
7 способов потратить 30 миллиардов: куда их направить до конца года с пользой для Украины
Эксперт Валерий Пекарь пытается представить, как можно поступить, если осталось 30 млрд гривен, которые надо использовать до конца года, а на военные нужды — невозможно. И предлагает семь способов потратить такую сумму с большой пользой для страны.
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Итак, у нас осталось 30 млрд гривен, которые надо использовать до конца года, но на военные нужды — нельзя. Что бы я предложил?
- Социальная помощь: нет сомнений, что это хорошая идея, только помогать надо нуждающимся, а не всем одинаково. Например, разовая доплата к пенсии, если пенсия ниже определенного уровня (чтобы отрезать прокуроров-инвалидов и подобных им). Не переживайте, что это будет выглядеть как предвыборный подарок, — выборов не будет, пока идет горячая стадия войны.
- Фортификация — стоит проверить, можно ли направить деньги сюда. Многие из тех, кто должен был бы получить тысячу гривен, взамен получит жизнь.
- Льготные кредиты для украинского военного производства (компенсация кредитной ставки). Надо проверить, допустимо ли такое использование этих денег, ведь деньги идут не на войну, а в банки.
- Бюджет Министерства по делам ветеранов на реабилитацию, протезирование, сложные операции.
- Дешевые кредиты на собственное дело ветеранам — эта программа успешно развивается Минэкономики, ее стоит масштабировать.
- Украинский институт — увеличение финансирования нашей культурной дипломатии, потому что это единственный язык, который понимают во многих уголках мира, где не работает политическая риторика.
- Доплаты учителям — понимаю, что сейчас многие напишут, что есть и более важные профессии, но я выражаю свое личное мнение: в тылу сейчас более важных профессий нет. Разве что дипломаты, но у них с деньгами лучше, чем у учителей.
Такова моя точка зрения по поводу того, как разумно потратить 30 млрд гривен.
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