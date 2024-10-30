7 способов потратить 30 миллиардов: куда их направить до конца года с пользой для Украины

Related video

Итак, у нас осталось 30 млрд гривен, которые надо использовать до конца года, но на военные нужды — нельзя. Что бы я предложил?

Социальная помощь: нет сомнений, что это хорошая идея, только помогать надо нуждающимся, а не всем одинаково. Например, разовая доплата к пенсии, если пенсия ниже определенного уровня (чтобы отрезать прокуроров-инвалидов и подобных им). Не переживайте, что это будет выглядеть как предвыборный подарок, — выборов не будет, пока идет горячая стадия войны. Фортификация — стоит проверить, можно ли направить деньги сюда. Многие из тех, кто должен был бы получить тысячу гривен, взамен получит жизнь. Льготные кредиты для украинского военного производства (компенсация кредитной ставки). Надо проверить, допустимо ли такое использование этих денег, ведь деньги идут не на войну, а в банки. Бюджет Министерства по делам ветеранов на реабилитацию, протезирование, сложные операции. Дешевые кредиты на собственное дело ветеранам — эта программа успешно развивается Минэкономики, ее стоит масштабировать. Украинский институт — увеличение финансирования нашей культурной дипломатии, потому что это единственный язык, который понимают во многих уголках мира, где не работает политическая риторика. Доплаты учителям — понимаю, что сейчас многие напишут, что есть и более важные профессии, но я выражаю свое личное мнение: в тылу сейчас более важных профессий нет. Разве что дипломаты, но у них с деньгами лучше, чем у учителей.

Такова моя точка зрения по поводу того, как разумно потратить 30 млрд гривен.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно