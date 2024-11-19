"Жирні" цілі в Курській області: куди можуть полетіти американські ракети і що буде далі

Багато людей зараз дуже засмучені тим, що США дозволили бити ATACMS не по всій території РФ, а тільки по Курській області. Розчарування зрозуміле, але я хочу нагадати, що в Курській області є однойменна АЕС, яку можна вирубати з мережі, якщо РФ робитиме те саме з українськими АЕС.

Крім того, саме там зараз будуть найжирніші зосередження військ, оскільки захоплення Курської області стало пріоритетом ЗС РФ напередодні інавгурації Трампа.

Плюс, треба розуміти: США і союзники завжди діють поступово й акуратно. Якщо після ударів по Курській області РФ не почне запускати ядерні ракети (а вона не почне), то і по інших областях дозволять.

Це буде оформлено так: ну раз удари по Курській Путін ковтнув, то чим Бєлгородська гірша? Давайте й туди.

Як казав один персонаж, цього слона по частинах треба різати і їсти. Цілком — занадто небезпечно, можна вдавитися.

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