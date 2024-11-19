"Жирные" цели в Курской области: куда могут полететь американские ракеты и что будет дальше

Многие люди сейчас очень расстроены тем, что США разрешили бить ATACMS не по всей территории РФ, а только по Курской области. Разочарование понятно, но я хочу напомнить, что в Курской области есть одноименная АЭС, которую можно вырубить из сети, если РФ будет делать то же самое с украинскими АЭС.

Кроме того, именно там сейчас будут самые жирные сосредоточения войск, поскольку захват Курской области стал приоритетом ВС РФ в преддверии инаугурации Трампа.

Плюс, надо понимать: США и союзники всегда действуют постепенно и аккуратно. Если после ударов по Курской области РФ не станет запускать ядерные ракеты (а она не станет), то и по остальным областям разрешат.

Это будет оформлено так: ну раз удары по Курской Путин сглотнул, то чем Белгородская хуже? Давайте и туда.

Как говорил один персонаж, этого слона по частям надо резать и кушать. Целиком — слишком опасно, можно подавиться.

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