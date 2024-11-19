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Мнения

"Жирные" цели в Курской области: куда могут полететь американские ракеты и что будет дальше

Не стоит расстраиваться, что США дает разрешение бить только по Курской области, уверяет блогер Иван Яковина. Во-первых, и там есть вполне "жирные" цели, во-вторых, вскоре Америка наверняка расширит перечень доступных территорий

Иван Яковина
Иван Яковина
Журналист, аналитик
eye 250
ракета, ATACMS, война
Фото: Military-Today | Новые цели для украинских ATACMS

Многие люди сейчас очень расстроены тем, что США разрешили бить ATACMS не по всей территории РФ, а только по Курской области. Разочарование понятно, но я хочу напомнить, что в Курской области есть одноименная АЭС, которую можно вырубить из сети, если РФ будет делать то же самое с украинскими АЭС.

Кроме того, именно там сейчас будут самые жирные сосредоточения войск, поскольку захват Курской области стал приоритетом ВС РФ в преддверии инаугурации Трампа.

Плюс, надо понимать: США и союзники всегда действуют постепенно и аккуратно. Если после ударов по Курской области РФ не станет запускать ядерные ракеты (а она не станет), то и по остальным областям разрешат.

Это будет оформлено так: ну раз удары по Курской Путин сглотнул, то чем Белгородская хуже? Давайте и туда.

Как говорил один персонаж, этого слона по частям надо резать и кушать. Целиком — слишком опасно, можно подавиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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