Бумеранг для Путіна: чому у відповідь на енергетичний терор Кремля потрібно бити по електростанціях у РФ
Правильною відповіддю на енергетичний терор Путіна стане атака на енергетичні об'єкти Росії, вважає блогер Іван Яковина. Перед настанням зими такий удар стане для диктатора особливо болючим.
Коли літній радянський "Піонер" (він же — ерефний "Орешник") нікого не налякав, коли блеф розкрили, а шантаж не спрацював, коли далекобійні удари по стратегічній військовій інфраструктурі РФ продовжилися, Москві довелося робити те єдине, що вона вміє — отруювати життя звичайним людям.
Знову розбомбили підстанції, залишивши цілі міста без світла.
Хвалькуватий виступ Путіна за підсумками бомбардування явно свідчить про те, що саме в такий спосіб він має намір змусити Україну відмовитися від далекобійних ударів по РФ — якщо вже ракета середньої дальності не допомогла. (Хоча "Орешником" він знову пригрозив, адже не можна так відразу забути про те, на що витратив так багато піар-ресурсів).
Що тут сказати... Сидіти без електрики, особливо в морози, — неприємно. Але й не смертельно: за час війни в такій ситуації ми всі тут уже багато разів були. На всіх ключових державних об'єктах, на кшталт лікарень, уже давно є генератори. У переважної більшості приватних бізнесів — теж. Люди рятуються павербанками, екофлоу і газовими плитками. Хтось ставить собі сонячні батареї, хтось генератор купує. Ну а Захід допомагає обладнанням, щоб якнайшвидше відновити електричну інфраструктуру. Коротше, справляємося.
Тільки тепер особливо сильно хочеться побачити масований наліт дронів (або ракет) по електростанціях і важливих підстанціях на всій території РФ. Потрібно хоча б десяток їх спалити — прямо перед настанням зими. Там їх відновлювати буде нікому, та й обладнання необхідного в РФ немає. Ось це буде правильна відповідь на хвастощі Путіна.Важливо