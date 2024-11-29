Бумеранг для Путіна: чому у відповідь на енергетичний терор Кремля потрібно бити по електростанціях у РФ

Коли літній радянський "Піонер" (він же — ерефний "Орешник") нікого не налякав, коли блеф розкрили, а шантаж не спрацював, коли далекобійні удари по стратегічній військовій інфраструктурі РФ продовжилися, Москві довелося робити те єдине, що вона вміє — отруювати життя звичайним людям.

Знову розбомбили підстанції, залишивши цілі міста без світла.

Хвалькуватий виступ Путіна за підсумками бомбардування явно свідчить про те, що саме в такий спосіб він має намір змусити Україну відмовитися від далекобійних ударів по РФ — якщо вже ракета середньої дальності не допомогла. (Хоча "Орешником" він знову пригрозив, адже не можна так відразу забути про те, на що витратив так багато піар-ресурсів).

Що тут сказати... Сидіти без електрики, особливо в морози, — неприємно. Але й не смертельно: за час війни в такій ситуації ми всі тут уже багато разів були. На всіх ключових державних об'єктах, на кшталт лікарень, уже давно є генератори. У переважної більшості приватних бізнесів — теж. Люди рятуються павербанками, екофлоу і газовими плитками. Хтось ставить собі сонячні батареї, хтось генератор купує. Ну а Захід допомагає обладнанням, щоб якнайшвидше відновити електричну інфраструктуру. Коротше, справляємося.

Тільки тепер особливо сильно хочеться побачити масований наліт дронів (або ракет) по електростанціях і важливих підстанціях на всій території РФ. Потрібно хоча б десяток їх спалити — прямо перед настанням зими. Там їх відновлювати буде нікому, та й обладнання необхідного в РФ немає. Ось це буде правильна відповідь на хвастощі Путіна.

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