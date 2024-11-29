Бумеранг для Путина: почему в ответ на энергетический террор Кремля нужно бить по электростанциям в РФ
Правильным ответом на энергетический террор Путина станет атака на энергетические объекты России, считает блогер Иван Яковина. Перед наступлением зимы такой удар станет для диктатора особенно болезненным.
Когда пожилой советский "Пионер" (он же – эрэфный "Орешник") никого не напугал, когда блеф раскрыли, а шантаж не сработал, когда дальнобойные удары по стратегической военной инфраструктуре РФ продолжились, Москве пришлось делать то единственное, что она умеет – отравлять жизнь обычным людям.
Снова разбомбили подстанции, оставив целые города без света.
Хвастливое выступление Путина по итогам бомбардировки явно свидетельствует о том, что именно таким способом он намерен заставить Украину отказаться от дальнобойных ударов по РФ – раз уж ракета средней дальности не помогла. (Хотя "Орешником" он снова пригрозил, ведь нельзя так сразу забыть о том, на что истратил так много пиар-ресурсов).
Что тут сказать… Сидеть без электричества, особенно в морозы, – неприятно. Но и не смертельно: за время войны в такой ситуации мы все тут уже много раз были. На всех ключевых государственных объектах, вроде больниц, уже давно есть генераторы. У подавляющего большинства частных бизнесов – тоже. Люди спасаются пауэрбанками, экофлоу и газовыми плитками. Кто-то ставит себе солнечные батареи, кто-то генератор покупает. Ну а Запад помогает оборудованием, чтобы поскорее восстановить электрическую инфраструктуру. Короче, справляемся.
Только теперь особенно сильно хочется увидеть массированный налет дронов (или ракет) по электростанциям и важным подстанциям на всей территории РФ. Нужно хотя бы десяток их сжечь – прямо перед наступлением зимы. Там их восстанавливать будет некому, да и оборудования необходимого в РФ нет. Вот это будет правильный ответ на хвастовство Путина.Важно