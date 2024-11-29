Бумеранг для Путина: почему в ответ на энергетический террор Кремля нужно бить по электростанциям в РФ

Когда пожилой советский "Пионер" (он же – эрэфный "Орешник") никого не напугал, когда блеф раскрыли, а шантаж не сработал, когда дальнобойные удары по стратегической военной инфраструктуре РФ продолжились, Москве пришлось делать то единственное, что она умеет – отравлять жизнь обычным людям.

Снова разбомбили подстанции, оставив целые города без света.

Хвастливое выступление Путина по итогам бомбардировки явно свидетельствует о том, что именно таким способом он намерен заставить Украину отказаться от дальнобойных ударов по РФ – раз уж ракета средней дальности не помогла. (Хотя "Орешником" он снова пригрозил, ведь нельзя так сразу забыть о том, на что истратил так много пиар-ресурсов).

Что тут сказать… Сидеть без электричества, особенно в морозы, – неприятно. Но и не смертельно: за время войны в такой ситуации мы все тут уже много раз были. На всех ключевых государственных объектах, вроде больниц, уже давно есть генераторы. У подавляющего большинства частных бизнесов – тоже. Люди спасаются пауэрбанками, экофлоу и газовыми плитками. Кто-то ставит себе солнечные батареи, кто-то генератор покупает. Ну а Запад помогает оборудованием, чтобы поскорее восстановить электрическую инфраструктуру. Короче, справляемся.

Только теперь особенно сильно хочется увидеть массированный налет дронов (или ракет) по электростанциям и важным подстанциям на всей территории РФ. Нужно хотя бы десяток их сжечь – прямо перед наступлением зимы. Там их восстанавливать будет некому, да и оборудования необходимого в РФ нет. Вот это будет правильный ответ на хвастовство Путина.

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