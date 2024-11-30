Армія — для молодих: чому рятувати країну від загибелі повинні й українці, не старші за 25 років

Медійна кампанія махрового популізму проти мобілізації "дітей" до 25 років, яку підтримує, на жаль, наш уряд, неминуче призведе до поразки України.

Три роки тому, в ці ж дні я відчайдушно закликав готуватися до неминучої війни, мобілізовувати армію, роздавати зброю добровольцям, виводити підрозділи назустріч ворогу, мінувати напрямки удару, евакуювати цивільних із ймовірних зон ведення бойових дій. Це легко перевірити тут, на фейсбуці. Але на мене дивилися, як на божевільного, і готувалися смажити шашлики на травневі. Засмажили.

Тепер я вам знову кажу: ситуація критична, якщо не вживати жорстких заходів, ворог за два місяці знову буде під Києвом, можливо, навіть до Нового року. Фронт ледь-ледь тримається, людей не вистачає, дронів не вистачає, енергетику обов'язково розвалять у сильний мороз, який, чорт забирай, Новий рік?!!

Це не паніка. Це жорстока реальність. Або ми будемо битися, мобілізуємо всі сили й можливості, підемо замість шопінгу вручну — кайлом і лопатою — рити окопи, або нас знову окупує імперія. Так уже було сто років тому. Тоді обрали "мир" — і отримали розкуркулення, Сибір, репресії, голодомор, знову репресії, страшну війну, в якій українців загинуло більше, ніж представників інших народів, бо українців кидали в бій без зброї, як гарматне м'ясо. Ви хочете повторити?

Ви сподіваєтеся втекти? Уперед. Я за те, щоб відкрити кордони, і нехай ті, хто не хоче воювати за Україну, хто не пов'язує себе з цією землею, нехай їдуть. Але тільки з обов'язковим позбавленням громадянства, з конфіскацією власності на користь ЗСУ. І обов'язково треба позбавити громадянства тих військовозобов'язаних українців (за народженням, не за фактом), які вже втекли і зараз відсиджуються в теплих місцях. Щоб потім вони, повернувшись після війни, не навибирали нам знову боягузів, популістів та ідіотів. Досить!

І хто вам сказав, що молоді люди до 25 років — діти? Чому мій старший син пішов на війну 2014 року, коли йому тільки виповнився 21 рік, а молодший — пішов служити, щойно призвали? Чому середній вік американської армії — 28 років, британської — 30 років, німецької — 26 років, ізраїльської — 24 роки, російської (тієї, що воює проти нас) — 30 років, а української — від 45?

У всі часи воювали молоді, сильні, здорові. Молоді воювали в роки Першої світової, Другої світової, Корейської, В'єтнамської, Афганської, Іракської воєн. Люди похилого віку не можуть виграти війну. Не можуть, і крапка!

Хочете, щоб пішли воювати поліцейські, прокурори, судді, чиновники… Ок. Нехай ідуть. А нічого, що вже десятки тисяч поліцейських воюють? Я знаю офіцерів і навіть одного генерала поліції, які пішли в чинну армію і тепер там служать сержантами, бо звання поліції не прирівнюються до армійських.

Скільки ще поліцейських має піти воювати, щоби тих, що залишилися, вистачило на забезпечення порядку, боротьбу зі злочинністю, оформлення ДТП? І чим поліцейські гірші за менеджерів з продажу, маркетологів чи двірників, які ховаються за їхніми спинами і не хочуть іти воювати?

Скільки прокурорів і суддів має піти на фронт, щоб не зупинилося судочинство, щоб люди не сиділи роками в СІЗО, чекаючи на розгляд їхньої справи? Скільки чиновників мають воювати, щоб не розвалилася держава?

Навіть якщо мобілізувати ще половину поліцейських, прокурорів, суддів, чиновників, цього не вистачить для забезпечення потреб армії. Нам зараз треба щонайменше пів мільйона бійців, а краще мільйон — для забезпечення ротацій тих, хто вже три роки безвилазно сидить в окопах, а ми в найкращому разі, завдяки держсектору, зможемо отримати 150 тисяч. І, знову ж таки — не молодих і здорових, а старих і хворих.

Зрозумійте, нарешті: ніхто не візьме нас зараз до НАТО, жодні іноземні війська не будуть за нас воювати, ніхто ніколи не поверне нам ядерну зброю, усім начхати на Будапештський меморандум, ніхто не зобов'язаний нам допомагати грошима і зброєю.

Ніхто нам нічого не винен, світ жорстокий. І американський, і британський, і німецький, і французький уряди діють, озираючись на своїх виборців. І якщо нам досі якось допомагають, то тільки тому, що американський чи німецький народи мають щедрі серця і небайдужі до долі України. Але воювати за нас ніхто не буде, входити в ядерне протистояння з Росією, ніхто не буде.

Це наша, і тільки наша війна. Якщо ви хочете капітулювати, сподіваєтеся на Трампа, мрієте втекти на Захід — це одна історія. Якщо готові битися — інша. Тут — або, або. Ми перебуваємо на краю загибелі, шашликів цього року також не очікується.

На картинці — середній вік американської армії за категоріями і родами Збройних сил. Вони ж діти!

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