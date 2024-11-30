Армия — для молодых: почему спасать страну от гибели должны и украинцы не старше 25 лет

Медийная кампания махрового популизма против мобилизации "детей" до 25 лет, которая поддерживается, к сожалению, нашим правительством, неизбежно приведет к поражению Украины.

Три года назад, в эти же дни я отчаянно призывал готовиться к неизбежной войне, мобилизовать армию, раздавать оружие добровольцам, выводить подразделения навстречу врагу, минировать направления удара, эвакуировать гражданских из вероятных зон ведения боевых действий. Это легко проверить здесь, на фейсбуке. Но на меня смотрели, как на сумасшедшего, и готовились жарить шашлыки на майские. Зажарили.

Теперь я вам опять говорю: ситуация критическая, если не принимать жесткие меры, враг через два месяца опять будет под Киевом, возможно, даже до Нового года. Фронт еле-еле держится, людей не хватает, дронов не хватает, энергетику обязательно развалят в сильный мороз, какой, черт возьми, Новый год?!!!

Это не паника. Это жестокая реальность. Или мы будем сражаться, мобилизуем все силы и возможности, пойдем вместо шопинга вручную — кайлом и лопатой — рыть окопы, или нас снова оккупирует империя. Так уже было сто лет назад. Тогда выбрали "мир" — и получили раскулачивание, Сибирь, репрессии, голодомор, снова репрессии, страшную войну, в которой украинцев погибло больше, чем представителей других народов, потому что украинцев бросали в бой без оружия, как пушечное мясо. Вы хотите повторить?

Вы надеетесь сбежать? Вперед. Я за то, чтобы открыть границы, и пусть те, кто не хочет воевать за Украину, кто не связывает себя с этой землей, пусть они уезжают. Но только с обязательным лишением гражданства, с конфискацией собственности в пользу ВСУ. И обязательно надо лишить гражданства тех военнообязанных украинцев (по рождению, не по факту), которые уже сбежали и сейчас отсиживаются в теплых местах. Чтобы потом они, вернувшись после войны, не навибирали нам снова трусов, популистов и идиотов. Хватит!

И кто вам сказал, что молодые люди до 25 лет — дети? Почему мой старший сын пошел на войну в 2014 году, когда ему только исполнился 21 год, а младший — пошел служить, как только призвали? Почему средний возраст американской армии — 28 лет, британской — 30 лет, немецкой — 26 лет, израильской — 24 года, российской (той, что воюет против нас) — 30 лет, а украинской — от 45?

Во все времена воевали молодые, сильные, здоровые. Молодые воевали в годы Первой мировой, Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Афганской, Иракской войн. Пожилые люди не могут выиграть войну. Не могут, и точка!

Хотите, чтобы пошли воевать полицейские, прокуроры, судьи, чиновники… Ок. Пусть идут. А ничего, что уже десятки тысяч полицейских воюют? Я знаю офицеров и даже одного генерала полиции, которые ушли в действующую армию и теперь там служат сержантами, потому что звания полиции не приравниваются к армейским.

Сколько еще полицейских должно уйти воевать, чтобы оставшихся хватило на обеспечение порядка, борьбу с преступностью, оформление ДТП? И чем полицейские хуже менеджеров по продажам, маркетологов, дворников, которые прячутся за их спинами и не хотят идти воевать?

Сколько прокуроров и судей должно уйти на фронт, чтобы не остановилось судопроизводство, чтобы люди не сидели годами в СИЗО, ожидая рассмотрения их дела? Сколько чиновников должно воевать, чтобы не развалилось государство?

Даже если мобилизовать еще половину полицейских, прокуроров, судей, чиновников, этого не хватит для обеспечения потребностей армии. Нам сейчас надо минимум полмиллиона бойцов, а лучше миллион — для обеспечения ротаций тех, кто уже три года безвылазно сидит в окопах, а мы в лучшем случае за счет госсектора сможем получить 150 тысяч. И опять-таки — не молодых и здоровых, а старых и больных.

Поймите, наконец: никто не возьмет нас сейчас в НАТО, никакие иностранные войска не будут за нас воевать, никто никогда не вернет нам ядерное оружие, всем плевать на Будапештский меморандум, никто не обязан нам помогать деньгами и оружием.

Никто нам ничего не должен, мир жесток. И американское, и британское, и немецкое, и французское правительства действуют с оглядкой на своих избирателей. И если нам до сих пор как-то помогают, то только потому, что американский или немецкий народы имеют щедрые сердца и неравнодушны к судьбе Украины. Но воевать за нас никто не будет, входить в ядерное противостояние с Россией, никто не будет.

Это наша, и только наша война. Если вы хотите капитулировать, надеетесь на Трампа, мечтаете сбежать на Запад — это одна история. Если готовы сражаться — другая. Здесь — или, или. Мы находимся на краю гибели, шашлыков в этом году также не ожидается.

На картинке — средний возраст американской армии по категориям и родам Вооруженных сил. Они же дети!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно