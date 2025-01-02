1 січня — катастрофа РФ. Як припинення газового транзиту стало особистою поразкою Путіна

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Якби 1 січня 2022 року хтось сказав Путіну, що рівно за три роки експорт газу з Росії до ЄС і величезний потік грошей у зворотному напрямку повністю зупиняться, то він би, імовірно, навіть не розпочав великої війни.

"Газпром" — це практично його особиста компанія, його гроші, його багатство. Її збитковість і цілком реальне банкрутство для Путіна — це не абстрактна "поразка Росії", це вкрадені особисто в нього сімейні статки. Значною мірою вторгнення затівалося заради того, щоб взяти під контроль українську ГТС і більше не платити "Нафтогазу" за транзит.

Але все пішло шкереберть.

Припинення поставок газу в Європу — це величезна особиста поразка Володимира Путіна — людини жадібної і люблячої розкіш. Важливість цієї події набагато вища, ніж здається на перший погляд. Здохла сьогодні улюблена курочка, яка несла йому золоті яйця.

Звісно, жебраком він не залишиться, є ще його особиста нафтова компанія "Сургутнефтегаз" і багато чого ще, але все-таки "Газпром" був головним і найважливішим у цьому ряду.

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