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Думки

Європа визнала війну з Росією: що важливого в резолюції Європарламенту про "інформаційний імперіалізм"

Росія фактично веде проти Європи (дез)інформаційну війну — це визнано у спеціальній резолюції Європейського парламенту. Викладаючи її зміст, політичний експерт Валерій Пекар пояснює, чому цей документ важливий як один із кроків до перемоги над агресором.

Валерій Пекар
Валерій Пекар
Філософ
eye 47
кремль, патрони, вiйна
Фото: Getty Images | Європа починає потихеньку бачити агресiвну сутність Кремля
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Обіцяв написати, що важливого є у нещодавно ухваленій резолюції Європейського Парламенту щодо дезінформації та історичних фальсифікацій Росії.

  1. Політика та ідеологія Росії кваліфікуються як імперіалістичні, що створює підстави для подальших заходів з деімперіалізації.
  2. Дана оцінка концепції "русского мира" (так і написано російською в транскрипції) як частини імперіалістичної ідеології.
  3. Відлік злочинів російського режиму починається з Чечні і продовжується Грузією, що підкреслює визнання Чечні окремою країною та тяглість російського імперіалізму.
  4. Згадка масових депортацій на основі національної приналежності в СРСР створює підстави для визнання російського режиму колоніалістським.
  5. Засуджується використання російської православної церкви як інструменту агресії.
  6. Визнається вина СРСР у розпалюванні Другої світової війни.
  7. Визнається, що нині Росія фактично веде проти Європи (дез)інформаційну війну.
  8. Історія визнається полем інформаційної агресії. Можу помилятися, але це безпрецедентно.
  9. Визнається необхідність факт-чекінгу як інструменту протистояння інформаційній агресії.

Звичайно, знайдуться люди, які напишуть, що резолюції нічого не варті, а треба більше зброї та грошей. Ці люди, по-перше, не розуміють, що зброя та гроші надаються на підставі резолюцій, а не тому, що хтось зранку прокинувся з гарним настроєм. Політичні визначення завжди передують політичним діям. По-друге, ці люди не розуміють, що є одна річ, потрібна нині нам від Заходу набагато більше, ніж зброя та гроші, а саме — згода на поразку Росії. Поки такої згоди нема, війна триватиме, бо зброї буде завжди замало й запізно, а ще з обмеженнями використання, санкцій буде замало, шляхи їх обходу не перекриватимуться, блокування Росії на різних міжнародних майданчиках буде недостатньо тощо. Сформувати згоду на поразку Росії можна лише у площині політичних дискусій та резолюцій.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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