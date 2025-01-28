Европа признала войну с Россией: что важного в резолюции Европарламента об "информационном империализме"

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Обещал написать, что важного есть в недавно принятой резолюции Европейского парламента по дезинформации и историческим фальсификациям России.

Политика и идеология России квалифицируются как империалистические, что создает основания для дальнейших мер по деимпериализации. Дана оценка концепции "русского мира" (так и написано на русском в транскрипции) как части империалистической идеологии. Отсчет преступлений российского режима начинается с Чечни и продолжается Грузией, что подчеркивает признание Чечни отдельной страной и преемственность российского империализма. Упоминание массовых депортаций на основе национальной принадлежности в СССР создает основания для признания российского режима колониалистским. Осуждается использование русской православной церкви как инструмента агрессии. Признается вина СССР в разжигании Второй мировой войны. Признается, что сейчас Россия фактически ведет против Европы (дез)информационную войну. История признается полем информационной агрессии. Могу ошибаться, но это беспрецедентно. Признается необходимость факт-чекинга как инструмента противостояния информационной агрессии.

Конечно, найдутся люди, которые напишут, что резолюции ничего не стоят, а нужно больше оружия и денег. Эти люди, во-первых, не понимают, что оружие и деньги предоставляются на основании резолюций, а не потому, что кто-то утром проснулся с хорошим настроением. Политические определения всегда предшествуют политическим действиям. Во-вторых, эти люди не понимают, что есть одна вещь, нужна сейчас нам от Запада гораздо больше, чем оружие и деньги, а именно — согласие на поражение России. Пока такого согласия нет, война будет продолжаться, потому что оружия будет всегда мало и слишком поздно, а еще с ограничениями использования, санкций будет мало, пути их обхода не будут перекрываться, блокирование России на различных международных площадках будет недостаточно и тому подобное. Сформировать согласие на поражение России можно только в плоскости политических дискуссий и резолюций.

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