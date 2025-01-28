Европа признала войну с Россией: что важного в резолюции Европарламента об "информационном империализме"
Россия фактически ведет против Европы (дез)информационную войну — это признано в специальной резолюции Европейского парламента. Излагая ее содержание, политический эксперт Валерий Пекар объясняет, почему этот документ важен как один из шагов к победе над агрессором.
Обещал написать, что важного есть в недавно принятой резолюции Европейского парламента по дезинформации и историческим фальсификациям России.
- Политика и идеология России квалифицируются как империалистические, что создает основания для дальнейших мер по деимпериализации.
- Дана оценка концепции "русского мира" (так и написано на русском в транскрипции) как части империалистической идеологии.
- Отсчет преступлений российского режима начинается с Чечни и продолжается Грузией, что подчеркивает признание Чечни отдельной страной и преемственность российского империализма.
- Упоминание массовых депортаций на основе национальной принадлежности в СССР создает основания для признания российского режима колониалистским.
- Осуждается использование русской православной церкви как инструмента агрессии.
- Признается вина СССР в разжигании Второй мировой войны.
- Признается, что сейчас Россия фактически ведет против Европы (дез)информационную войну.
- История признается полем информационной агрессии. Могу ошибаться, но это беспрецедентно.
- Признается необходимость факт-чекинга как инструмента противостояния информационной агрессии.
Конечно, найдутся люди, которые напишут, что резолюции ничего не стоят, а нужно больше оружия и денег. Эти люди, во-первых, не понимают, что оружие и деньги предоставляются на основании резолюций, а не потому, что кто-то утром проснулся с хорошим настроением. Политические определения всегда предшествуют политическим действиям. Во-вторых, эти люди не понимают, что есть одна вещь, нужна сейчас нам от Запада гораздо больше, чем оружие и деньги, а именно — согласие на поражение России. Пока такого согласия нет, война будет продолжаться, потому что оружия будет всегда мало и слишком поздно, а еще с ограничениями использования, санкций будет мало, пути их обхода не будут перекрываться, блокирование России на различных международных площадках будет недостаточно и тому подобное. Сформировать согласие на поражение России можно только в плоскости политических дискуссий и резолюций.
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