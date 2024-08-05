Хороший, плохой, бесполезный. Каким может быть российский оппозиционер и как это использовать украинцу

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Вижу в ленте немало переживаний по поводу того, что выпущенные из тюрьмы на обмен российские оппозиционные политики заявили о невиновности российского народа и необходимости снятия санкций, а об Украине вообще ничего не сказали.

Я не вижу здесь поводов для переживаний.

Во-первых, прекратить искать "хороших русских" надо было еще в 2022-м. Их нет, зато есть полезные, вредные и неважные. Полезные приближают нашу победу, вредные — отдаляют, остальные (а их большинство) неважны. Сценарий "Либерал" как часть сценарного пространства был описан еще в 2022 году. Российский режим должен иметь в обойме "лидеров либеральной оппозиции", которых можно поставить на должности, если станет совсем туго (очевидно, без изменения реальной системы власти). Навальный лучше подходил на эту роль, но решили его убить, так что в команде замена. В системе взглядов "российской либеральной оппозиции" Украины нет и не может быть. Для них, как и для руководителей режима, как и для миллионов обычных россиян, это не страна, а территория. Россия ведет войну с США, а Украина — это поле войны, там не с кем говорить и нет тем для обсуждения. Чисто по-человечески: человек, выпущенный из тюрьмы и выведенный на пресс-конференцию, находится в шоке и дезориентации и говорит только то, о чем думал и передумал днями и ночами. Эти люди думали в СИЗО не об Украине, очевидно, потому что смотри предыдущий пункт. То, что американская политика в отношении Украины является лишь проекцией политики в отношении России, не должно никого удивлять. Это не новость, вы давно должны были это понять (попутно советую книгу "Московский фактор" Юджина Фишела). США не видят Украину, но и с Россией не воюют — они воюют с Китаем. Россия для них лишь инструмент этой медленной войны. Соответственно, выпущенные из тюрьмы "либеральные оппозиционеры", благодарные США, очевидно, будут говорить то, что понравится их освободителям. Господствующий американский дискурс в отношении России известен: надо дождаться смерти Путина — и все в России наладится, тогда можно будет использовать Россию как инструмент противостояния с Китаем (спойлер: нельзя). И наконец, самый важный фактор. Выпущенные и обмененные "либеральные оппозиционеры" являются политиками, хотя в России давно нет политики. А политик всегда обращается к своим избирателям, где бы и что бы ни говорил (вот почему "не бутерброд"). Даже самые ужасные диктаторы, в странах которых десятки лет не было выборов, говорят то, что понравится их избирателям, — Гитлер и Сталин не исключение. Путин стал главой России не потому, что шел вопреки стремлениям народа, а потому, что их олицетворял. И тем более политик, находящийся в оппозиции, в первую очередь будет обращаться к своим: вы ни в чем не виноваты, вы жертвы режима, вы страдаете, надо снять санкции.

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Выводы.

Во-первых, надо прекратить жаловаться на мир, что он не такой, как нам хочется. Все политики всего мира — циничные падлюки, думающие только о своей власти, в лучшем случае — о своих избирателях. На нас им плевать, и это норма, а не отклонение.

Во-вторых, если нас не замечают, надо увеличивать собственную субъектность. Надо активно предлагать миру нашу картину завершения войны и послевоенного устройства, объясняя и продавая ее преимущества. Об усилении украинской дипломатии я писал уже сто раз, не буду повторяться.

В-третьих, надо, наконец, стать своими для Запада — продемонстрировать реальные шаги в направлении демократии, эффективного государства и свободной экономики. Не пытаться постоянно обманывать партнеров — это их очень напрягает. Послать им четкий сигнал, что мы — часть их племени.

Четвертое, на каждой площадке на Западе и Востоке, на каждой сцене и трибуне, где есть россияне, должны быть украинцы. Мы не имеем права оставлять поле без боя. Мы должны противопоставлять свой дискурс российскому в каждой точке, до которой можем дотянуться.

Пятое. Прекратите искать "хороших русских" и расстраиваться, что они снова не такие, как вам хочется. Наши потенциальные союзники в борьбе с империей — только те, кто хочет ее развалить. Национально-освободительные движения, регионалистские независимые движения, а также очень небольшое количество россиян, которые понимают, что у России есть будущее только после конца империи.

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