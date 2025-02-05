Прорив між трьома річками: як командування РФ наступає на Дніпропетровську область

Related video

Простору між річками Солона та Вовча ворог приділяє особливу увагу.

Бо на вузькому фронті можна дійти достатньо далеко.

Їхня мета — трикутник Філія-Грушівське-Ялта, де сходяться три річки — Вовча, Солона та Мокрі Яли.

Це Дніпровщина (Січеславщина), і до павлоградської траси також недалеко.

Цей рубіж є бажаним для окупантів.

Тому сили, які наразі ворог застосовує в міжріччі Солоної та Вовчої на Донеччині — дуже суттєві.

Зараз Срібне майже захоплене (нашого контролю 10% від сили), далі залишається пʼять сіл — і вихід на оперативний простір прямо до с. Філія, якраз він починається на кордоні Донецької та Дніпровської областей.

Саме тому потрібно уважно слідкувати за цієї ділянкою.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо