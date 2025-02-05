Прорыв между тремя реками: как командование РФ наступает на Днепропетровскую область
Треугольник в Днепропетровской области — цель, которую явно наметило себе командование РФ, уверен военный обозреватель Богдан Мирошников. Поэтому главные силы противника сосредоточены сейчас в промежутке между тремя реками на Донбассе.
Пространству между реками Соленая и Волчья враг уделяет особое внимание.
Потому что на узком фронте можно дойти достаточно далеко.
Их цель — треугольник Филия-Грушевское-Ялта, где сходятся три реки — Волчья, Соленая и Мокрые Ялы.
Это Днепровщина (Сичеславщина), и до павлоградской трассы также недалеко.
Этот рубеж является желанным для оккупантов.
Поэтому силы, которые сейчас враг применяет в междуречье Соленой и Волчьей в Донецкой области — очень существенные.
Сейчас Серебряное почти захвачено (нашего контроля 10% от силы), дальше остается пять сел — и выход на оперативное пространство прямо до с. Филия, как раз оно начинается на границе Донецкой и Днепровской областей.
Именно поэтому нужно внимательно следить за этим участком.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно