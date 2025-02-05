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Мнения Российско-украинская война

Прорыв между тремя реками: как командование РФ наступает на Днепропетровскую область

Треугольник в Днепропетровской области — цель, которую явно наметило себе командование РФ, уверен военный обозреватель Богдан Мирошников. Поэтому главные силы противника сосредоточены сейчас в промежутке между тремя реками на Донбассе.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
eye 4166
ВСУ
Оборона на главном направлении
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Пространству между реками Соленая и Волчья враг уделяет особое внимание.

Потому что на узком фронте можно дойти достаточно далеко.

Их цель — треугольник Филия-Грушевское-Ялта, где сходятся три реки — Волчья, Соленая и Мокрые Ялы.

Это Днепровщина (Сичеславщина), и до павлоградской трассы также недалеко.

Этот рубеж является желанным для оккупантов.

Поэтому силы, которые сейчас враг применяет в междуречье Соленой и Волчьей в Донецкой области — очень существенные.

Сейчас Серебряное почти захвачено (нашего контроля 10% от силы), дальше остается пять сел — и выход на оперативное пространство прямо до с. Филия, как раз оно начинается на границе Донецкой и Днепровской областей.

Именно поэтому нужно внимательно следить за этим участком.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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