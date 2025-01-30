Россияне под Покровском выжидают: о чем говорят последние действия противника

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Покровское направление

Командование группировки войск (ГВ) противника "Центр" продолжает реализацию своего замысла (плана) относительно района обороны Вооруженных Сил Украины в городе Покровск и его окрестностях. Основная задача, которую сейчас решают российские войска на этом направлении — обход города с юго-запада и запада.

Для этого на Покровском направлении он ввел в бой основные силы двух общевойсковых армий (2-й и 41-й ОВА), а также приданные к ним ряд частей и соединений. В связи с этим, очевидно, в течение последних 5-и суток противник столкнулся с рядом трудностей, но продолжает упорно, несмотря на потери, "давить" в нужном ему направлении, постепенно достигая минимальных тактических успехов на ряде участков и направлений.

Среднесуточный темп наступления россиян на Покровском направлении составляет примерно до 1-1,2 км в сутки, редко превышая этот показатель. Бывают дни, когда он не превышает 0,5 км в сутки.

В то же время части и соединения УВ противника "Центр" ведут наступательные бои в районе города Торецк (51-я ОВА), активно действуют на Новопавловском направлении (90-я танковая дивизия\тд 41-й ОВА и часть сил 51-й ОВА) и ведут наступательные/штурмовые действия в направлении района Елизаветовка — Барановка — Водяное Второе — Малиновка, к северо-востоку от Покровска и Мирнограда.

Собственно на Покровском направлении обстановка за 22.01 — 27.01.2025 существенно не изменилась, однако за это время противнику все же удалось достичь определенных тактических успехов, в частности:

передовым подразделениям 74-й и 55-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 41-й ОВА противника, очевидно, удалось расширить свой клин между Нововасильевкой и Песчаным, перерезав дорогу Покровск — Межевая, захватив село Котлино и начав бои за село Удачное. Они даже значительно продвинулись на север, ЗА ДОРОГУ. Однако их попытки занять село Зверево на своем правом фланге, судя по всему, пока остаются безуспешными, и это определенным образом сдерживает действия российских штурмовых групп, которые действуют именно ЗА ДОРОГОЙ;

передовые подразделения из состава 90-й тд 41-й ОВА при поддержке ряда частей и подразделений из состава 2-й ОВА (433-й мотострелковый полк/мсп из состава 27-й мотострелковой дивизии\мсд, а также 30-я омсбр, введенная в бой) после захвата Нововасильевки вели бои за село Успеновка, пытаясь обеспечить этот клин с юга и юго-запада путем продвижения к селу Новоалександровка. Однако достичь значительных успехов им пока не удалось, ведя упорные бои с украинскими войсками, обороняющимися в районе Успеновки, "Царского ставка" и села Удачное.

В целом на данном этапе южнее и юго-западнее Покровска противник стремится активно действовать на двух основных направлениях — прорваться как можно дальше на север в направлении Новотроицкое — Гришино (т.е. перерезать обе основные коммуникации, ведущие из Покровска на запад и юго-запад, и он уже перерезал одну, обходя его с запада и юго-запада) и продвинуться как можно дальше на запад по обоим берегам реки Соленая (очевидно, тем самым обеспечивая фланговую устойчивость этого вклинения).

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Что касается действий противника на ряде других участков Покровского направления, то они характеризуются очевидной общей "оперативной" связью с действиями войск 41-й и 2-й ОА на "направлении главного удара" (НГУ). В частности:

передовые подразделения 35-й омсбр 41-й ОВА и 506-го мсп 27-й мсд противника продолжают свои попытки прорыва в направлении Зеленое — Чунишино, а также Даченское — Чунишино, пока безуспешные;

137-я омсбр 41-й ОВА и 589-й мсп 27-й мсд почти на регулярной основе атакуют в направлении Николаевка — южная окраина Мирнограда, с таким же результатом;

основной вспомогательный удар, очевидно, наносят "вольные артисты" из 5-й омсбр 51-й ОВА, перегруппированные сюда с бывшего Кураховского направления в компании нескольких мотострелковых полков территориальных войск из состава 41-й ОВА, по главной дирекции Воздвиженка — Малиновка к северо-востоку от Мирнограда и Покровска. За это время они успели продвинуться еще на несколько сотен метров в сторону дорожной развязки на дороге Покровск-Бахмут, но не смогли пока взять ни Барановку, ни Елизаветовку, ни перерезать, собственно, саму рокаду.

Во всех трех случаях речь явно идет о сковывании основных резервов (желательно, конечно, на оперативном уровне) украинской группировки войск, действующей на Покровском направлении. Причем такое "ровное" распределение дополнительных "активных" участков практически по всему его фронту отнюдь не случайно. Враг осознает проблемы с личным составом в передовых украинских частях и соединениях и поэтому стремится максимально растянуть по фронту "вспомогательные" сектора своей наступательной деятельности, чтобы таким образом решить двуединую задачу — как связать украинские резервы, так и нащупать "на будущее" вполне возможные "слабые места" в системе обороны Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении (на этот раз с прицелом на обход и охват района обороны в городе с северо-востока и севера).

На данный момент очевидно, что ситуация на Покровском направлении в будущем будет определяться несколькими факторами:

смогут ли ВСУ удержать под своим контролем населенные пункты Удачное и Зверево или нет (фактически это вопрос о том, будет ли успешной попытка врага обойти район обороны в городе, а именно с юго-запада, удастся ли хотя бы остановить такую попытку);

эффективность действий российских войск на ряде других, "вспомогательных" направлений (прежде всего в районе Воздвиженки). Это самым непосредственным образом будет связано со сценарием дальнейших действий противника по отношению ко всему району Покровской обороны Вооруженных сил Украины;

ну и способность командования Вооруженных Сил Украины не только держать под своим контролем дорогу Покровск — Павлоград, но и оттеснить врага назад, на юг от дороги Покровск — Межева.

Пока что успешная реализация Вооруженными Силами Украины всех этих трех задач выглядит, скажем так, проблематично. Враг имеет значительное преимущество в двух факторах — количестве штурмовой пехоты и количестве артиллерии и боеприпасов к ней. Оба фактора враг стремится реализовать "в полной мере".

Хотя, конечно, в этом плане тотальный переход противником на Покровском направлении от массированных атак/штурмов (взводами, а то и ротами), иногда даже с более-менее приличным количеством тяжелой бронетехники, к методике "непрерывного продвижения малыми пехотными группами" (по сути, штурмовыми отделениями по 8-10 "морд") также следует считать не очень обнадеживающим фактом для россиян.

Вполне возможно, что, учитывая дальнейшее развитие обстановки на Покровском направлении, командование ГВ "Центр" противника, определенным образом, выжидает свое время. Поскольку, объективно говоря, для того, чтобы относительно быстро и эффективно захватить весь Покровский район обороны ВСУ, врагу явно нужно будет "обойти и окружить" город не только с юго-запада или даже с запада. То же самое придется делать с востока и севера (что явно подразумевает бои за Мирноград, Новоэкономическое и прорыв в район Родинского). И это ожидание "погоды у моря" четко обусловлено размышлениями командования противника на тему "дальнейшего использования накопленных оперативных резервов" (часть войск 51-й ОВА, 15-й омсбр 2-й ОВА, 348-го мотострелкового полка и ряда других бригадно-полковых формирований)

Не спорю, можно, конечно, обойтись и без этого, упорно прогрызая оборону Вооруженных Сил Украины к югу и юго-западу от Покровска исключительно в оперативном построении, которое на данный момент уже существует, по мере необходимости лишь усиливая его дополнительными формированиями. Впрочем, это явно до того момента, пока "грызется" и пока есть чем заплатить за такое сомнительное удовольствие. Более того, очевидно, что даже ввод в бой основной массы резервов Основных войск "Центр" в полосе 41-й ОВА (в том числе и 90-й тд) вряд ли изменит эту парадигму. Другое дело — внезапный и в удобный момент переход к наступлению силами этих самых резервов на восток и северо-восток от Покровска. Вопрос лишь в том, когда это стоит делать, а когда не стоит...

Более того, накопленных резервов может и не хватить на повторение "южного прорыва". Потому что качество процесса "восстановления боеспособности" российских формирований, выведенных для этого с первой линии, часто, скажем так, в последнее время выглядит сомнительно. В этом смысле, примеров достаточно — начиная с 810-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП), заканчивая рядом формирований 3-й ОВА противника.

Российское командование не может не понимать того, что захватить Покровск таким же образом, как удалось захватить Селидово, то есть путем инфильтрации и просачивания "малых пехотных групп" в город через неприкрытые участки украинской обороны, УЖЕ не получится.

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