Україна як другий Китай. Чому угода з Трампом може створити економічне диво

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ЯК УКРАЇНА СТАЛА НЕЗАМІННИМ ДЖОКЕРОМ У КОЛОДІ ТРАМПА

Для цього – й хто б міг тільки подумати) — замість відчайдушних намагань роздивитися щось за височенними горизонтами амбіцій Трампа українцям достатньо було подивитися… собі під ноги.

Бо саме тут — у наших надрах знаходиться той унікальний скарб, який робить нашу країну надважливим партнером Америки Трампа у поєдинку США з Китаєм за лідерство у світі. Йдеться про рідкоземельні метали.

Від яких залежить вся економіка сучасності та майбутнього — починаючи від виробництва смартфонів та електромобілів до систем наведення стратегічних ракет.

Й величезна проблема для Штатів у тому, що 90 (!!!)% переробних потужностей для рідкоземельних елементів знаходиться у Китаї. Зі всіма реальними негативними наслідками для США від цієї монополії.

Чому саме Україна може суттєво допомогти Трампу змінити це загрозливе становище? Тому що саме у нас, тут і зараз, є можливість повторити суперуспішний китайський ривок для видобутку і переробки рідкоземельних елементів зі всіма його трьома головними складовими.

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Перша складова. Після того, як в 1980-х роках тодішній лідер Китаю Ден Сяопін визначив стратегічну важливість рідкоземельних металів "На Близькому Сході є нафта, а у Китаю є рідкоземельні елементи", Китай постійно проводив величезне субсидування своєї промисловості з видобутку та переробки рідкоземельних металів.

Друга складова: дешева робоча сила в КНР — порівняно з її вартістю в США, Австралії, Канаді, які теж на той момент були дуже потужними гравцями на ринку рідкоземельних металів.

Третя складова – достатньо м’які і не суворо обов’язкові для виконання екологічні норми.

За відсутності у нашої країни можливості забезпечити постійні багатомільярдні інвестиції у видобуток та переробку рідкоземельних металів, цей перший пункт на себе готові взяти Сполучені Штати. Два інших — наш внесок в майбутнє українське "рідкоземельне диво". Саме їхня наявність дозолили Китаю створити економічну перевагу над конкурентами.

Хоча у нашому випадку є ще й четверта складова, фірмова трампівська. Це глибочезне переконання Трампа, що Україна Америці за багатомільярдну допомогу зобов’язана "по самі вуха". Й він має повне право зробити нашій країні пропозицію, від якої вона не зможе відмовитися.

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