Украина как второй Китай. Почему соглашение с Трампом может сотворить экономическое чудо

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КАК УКРАИНА СТАЛА НЕЗАМЕНИМЫМ ДЖОКЕРОМ В КОЛОДЕ ТРАМПА

Для этого — и кто бы мог только подумать) — вместо отчаянных попыток рассмотреть что-то за высоченными горизонтами амбиций Трампа украинцам достаточно было посмотреть... себе под ноги.

Потому что именно здесь — в наших недрах — находится то уникальное сокровище, которое делает нашу страну важнейшим партнером Америки Трампа в поединке США с Китаем за лидерство в мире. Речь идет о редкоземельных металлах.

От которых зависит вся экономика современности и будущего — начиная от производства смартфонов и электромобилей до систем наведения стратегических ракет.

И огромная проблема для Штатов в том, что 90 (!!!)% перерабатывающих мощностей для редкоземельных элементов находится в Китае. Со всеми реальными негативными последствиями для США от этой монополии.

Почему именно Украина может существенно помочь Трампу изменить это угрожающее положение? Потому что именно у нас, здесь и сейчас, есть возможность повторить суперуспешный китайский рывок для добычи и переработки редкоземельных элементов со всеми его тремя главными составляющими.

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Недра Украины — за бутылку виски? Как не проиграть в "редкоземельной" сделке с Трампом

Первая составляющая. После того, как в 1980-х годах тогдашний лидер Китая Дэн Сяопин определил стратегическую важность редкоземельных металлов "На Ближнем Востоке есть нефть, а у Китая есть редкоземельные элементы", Китай постоянно проводил огромное субсидирование своей промышленности по добыче и переработке редкоземельных металлов.

Вторая составляющая: дешевая рабочая сила в КНР — по сравнению с ее стоимостью в США, Австралии, Канаде, которые тоже на тот момент были очень мощными игроками на рынке редкоземельных металлов.

Третья составляющая — достаточно мягкие и не строго обязательные для выполнения экологические нормы.

При отсутствии у нашей страны возможности обеспечить постоянные многомиллиардные инвестиции в добычу и переработку редкоземельных металлов, этот первый пункт на себя готовы взять Соединенные Штаты. Два других — наш вклад в будущее украинское "редкоземельное чудо". Именно их наличие позволило Китаю создать экономическое преимущество над конкурентами.

Хотя в нашем случае есть еще и четвертая составляющая, фирменная трамповская. Это глубочайшее убеждение Трампа, что Украина Америке за многомиллиардную помощь обязана "по самые уши". И он имеет полное право сделать нашей стране предложение, от которого она не сможет отказаться.

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