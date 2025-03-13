Американські гірки Трампа: чому Путін погодиться на перемир'я з Україною

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ХОЧЕШ НЕ ХОЧЕШ – МУСИШ: ПУТІН ОБИРАЄ ПЕРЕМИР’Я

Ось причини, по яких хазяїн Кремля буде змушений підтримати перемир’я, про яке українці та американці домовились у Джидді.

У атракціоні "Американські гірки" є окремий суперекстремальний підвід. Називається "Гірки Трампа". Рух тут здійснюється за правилами майстра з укладання угод Трампа у напрямку його цілі – укласти чергову угоду.

В нашому випадку є два учасники руху — Україна і Росія — і є посередництво Трампа. За правилами, один учасник має знаходиться на верху самої високої гірки під прапорцем із написом "Абсолютно конструктивна сторона". Тому, хто перебуває під цим прапорцем, Трамп видає всі можливі "пряники". А у самому низу доріжки цього атракціону призначеному Трампом "поганому хлопцю" влаштовується справжнє пекло.

Учасники угоди у міру просування до укладання цієї угоди змінюють свої позиції на гірках. І цілком можуть переміститися з самого верху до самого низу. З тим, щоб потім знову опинитися на самому верху.

Нашій країні довелось проїхатися на цих "Гірках Трампа" так, що аж дух захоплювало. Спочатку після інавгурації Трампа Україна була призначена суперконструктивним миротворцем. А Росії діставались погрози посилити санкції й добити її кволу економіку.

Потім швидко ставлення Трампа і його оточення до мирних зусиль нашої країни почало скочуватись вниз. Поки не опинилось у найнижчій точці — зі сваркою у Білому домі 28 лютого з наступним призупиненням військової допомоги. Трамп вирішив показати, що його погрози влаштувати "поганим хлопцям пекло" не просто форма речі…

Знадобилось всього декілька днів й готовність повністю пристати до пропозицій Трампа з досягнення фаст-перемир’я — і ось після переговорів у Джидді вже Україна знову опинилась на самому верху. Як максимально налаштована на досягнення миру сила.

Уфф, можна трохи видохнути… Але не можна розслаблятися – бо рух до миру разом з Трампом відбувається на його авторських крутих гірках, а не по рівному хайвею.

Аттракцион, схожий на "метод Трампа"

Тим паче, що тепер багато залежить як від наших дій, так і від того, як на нашу спільну з американцями пропозицію перемир’я прореагує Путін.

Якщо коротко – він не буде її категорично відкидати. Не тільки тому, що російський президент бачив те, що було днями з Україною. І по своїй волі одномоментно не захоче опинитися у самому низу "гірок Трампа", щоб отримати перспективи "пекла" від розлюченого господаря Білого дому.

За чверть століття на чолі Росії Путін довів, що він — досвідчений гравець. І тому на словах пропозицію припинення вогню він обережно підтримає. Але паралельно буде намагатися висувати безліч різних додаткових умов, вимог, уточнень тощо. Щоб спробувати змінити існуючі розклади на свою користь і отримати максимум виграшу для своєї гри.

Пряма конфронтація з Трампом в умовах швидкого розростання кризи в російській економіці фактично неможлива для Путіна. Не кажучи вже про те, що входити у таку конфронтацію з Трампом — не у правилах спецслужбіста Путіна.

Тому він підтримує перемир’я. І для того, щоб зберегти максимально конструктивну атмосферу у відносинах з Трампом-миротворцем. І для того, щоб показати світові — а особливо країнам Глобального Півдня, Китаю, Індії — що Росія налаштована на скоріше припинення вогню і робить для цього все від неї залежне.

І для того, щоб мати можливість лобіювати критично важливі для Росії речі — наприклад, пом’якшення санкцій, повернення хоча б частини західних компаній до РФ тощо.

І, нарешті, для того, щоб намагатись повернутись у першу лігу геополітичних грандів — "продати" свій вплив в Азії, на Близькому Сході (вже анонсована готовність Росії на прохання Трампа сприяти переговорам Вашингтона з Іраном), в інших країнах Азії, Африки тощо, де вплив Росії ще сильний. А також щоб обговорювати проблематику міжнародного тероризму (сюрреалізм ще той — країна-терорист хоче обговорювати дії своїх колег…), скорочення ядерної зброї, кліматичних змін тощо.

І після того, як Путін погодиться на перемир’я, власне відкриється нова глава в історії про примус цього персонажа до миру. Коли Трампу доведеться викласти на стіл новий асортимент батогів і пряників, щоб примусити господаря Кремля спочатку дотримуватися умов перемир’я, а потім — піти на поступки й укласти договір про мир, який буде влаштовувати Україну.

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