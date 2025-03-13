Американские горки Трампа: почему Путин согласится на перемирие с Украиной

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ХОЧЕШЬ — НЕ ХОЧЕШЬ, А ДОЛЖЕН: ПУТИН ВЫБИРАЕТ ПЕРЕМИРИЕ

Вот причины, по которым хозяин Кремля будет вынужден поддержать перемирие, о котором украинцы и американцы договорились в Джидде.

У аттракциона "Американские горки" есть отдельный суперэкстремальный подвод. Называется "Горки Трампа". Движение здесь осуществляется по правилам мастера по заключению сделок Трампа в направлении его цели — заключить очередную сделку.

В нашем случае есть два участника движения — Украина и Россия — и есть посредничество Трампа. По правилам, один участник должен находится на верху самой высокой горки под флажком с надписью "Абсолютно конструктивная сторона". Тому, кто находится под этим флажком, Трамп выдает все возможные "пряники". А в самом низу дорожки этого аттракциона назначенному Трампом "плохому парню" устраивается настоящий ад.

Участники сделки по мере продвижения к заключению этой сделки меняют свои позиции на горках. И вполне могут переместиться с самого верха до самого низа. С тем, чтобы потом снова оказаться на самом верху.

Нашей стране пришлось проехаться на этих "Горках Трампа" так, что аж дух захватывало. Сначала после инаугурации Трампа Украина была назначена супер-конструктивным миротворцем. А России доставались угрозы усилить санкции и добить ее слабую экономику.

Затем быстро отношение Трампа и его окружения к мирным усилиям нашей страны начало скатываться вниз. Пока не оказалось в самой низкой точке — со ссорой в Белом доме 28 февраля с последующим приостановлением военной помощи. Трамп решил показать, что его угрозы устроить "плохим парням ад" не просто форма речи...

Понадобилось всего несколько дней и готовность полностью принять предложения Трампа по достижению фаст-перемирия — и вот после переговоров в Джидде уже Украина снова оказалась на самом верху. Как максимально настроенная на достижение мира сила.

Уфф, можно немного выдохнуть... Но нельзя расслабляться — потому что движение к миру вместе с Трампом происходит на его авторских крутых горках, а не по ровному хайвею.

Аттракцион, похожий на "метод Трампа"

Тем более, что теперь многое зависит как от наших действий, так и от того, как на наше совместное с американцами предложение перемирия прореагирует Путин.

Если коротко — он не будет ее категорически отвергать. Не только потому, что российский президент видел то, что было на днях с Украиной. И по своей воле одномоментно не захочет оказаться в самом низу "горок Трампа", чтобы получить перспективы "ада" от разъяренного хозяина Белого дома.

За четверть века во главе России Путин доказал, что он — опытный игрок. И потому на словах предложение о прекращении огня он осторожно поддержит. Но параллельно будет пытаться выдвигать множество различных дополнительных условий, требований, уточнений и тому подобное. Чтобы попытаться изменить существующие расклады в свою пользу и получить максимум выигрыша для своей игры.

Прямая конфронтация с Трампом в условиях быстрого разрастания кризиса в российской экономике фактически невозможна для Путина. Не говоря уже о том, что входить в такую конфронтацию с Трампом — не в правилах спецслужбиста Путина.

Поэтому он поддержит перемирие. И для того, чтобы сохранить максимально конструктивную атмосферу в отношениях с Трампом-миротворцем. И для того, чтобы показать миру — а особенно странам Глобального Юга, Китаю, Индии — что Россия настроена на скорейшее прекращение огня и делает для этого все от нее зависящее.

И для того, чтобы иметь возможность лоббировать критически важные для России вещи — например, смягчение санкций, возвращение хотя бы части западных компаний в РФ и тому подобное.

И, наконец, для того, чтобы пытаться вернуться в первую лигу геополитических грандов — "продать" свое влияние в Азии, на Ближнем Востоке (уже анонсирована готовность России по просьбе Трампа содействовать переговорам Вашингтона с Ираном), в других странах Азии, Африки и т.д., где влияние России еще сильно. А также чтобы обсуждать проблематику международного терроризма (сюрреализм еще тот — страна-террорист хочет обсуждать действия своих коллег...), сокращения ядерного оружия, климатических изменений и т.д.

И после того, как Путин согласится на перемирие, собственно откроется новая глава в истории о принуждении этого персонажа к миру. Когда Трампу придется выложить на стол новый ассортимент кнутов и пряников, чтобы заставить хозяина Кремля сначала соблюдать условия перемирия, а затем — пойти на уступки и заключить договор о мире, который будет устраивать Украину.

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