Безконтрольне перемир'я: чому дрони ускладнюють режим припинення вогню

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Якщо раптом відбудеться перемир'я і треба буде контролювати, хто його порушує, задачею це виявиться дуже непростою.

Раніше порушниками режиму припинення вогню були кулемети, міномети, гармати, системи реактивного вогню. Прослідкувати, хто куди стріляє, можна було без апаратури, і тим більше з відповідними сенсорами це взагалі реєструвалося б автоматично.

Зараз, нагадаю, на гарячих ділянках фронту 80% уражень — це дрони.

Довести, хто куди чим влучив, набагато складніше. ФПВ може летіти низько і зареєструвати весь його маршрут буде важко. Те ж саме стосується бомберів, дронів зі штучним інтелектом тощо.

З'явиться величезне поле для провокацій, здебільшого безкарних. Ба більше, командирам важче буде самим контролювати свій особовий склад, якщо хтось із них не буде згодний з умовами можливого перемир'я.

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