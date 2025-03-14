Бесконтрольное перемирие: почему дроны усложняют режим прекращения огня

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Если вдруг произойдет перемирие и надо будет контролировать, кто его нарушает, задачей это окажется очень непростой.

Ранее нарушителями режима прекращения огня были пулеметы, минометы, пушки, системы реактивного огня. Проследить, кто куда стреляет, можно было без аппаратуры, и тем более с соответствующими сенсорами это вообще регистрировалось бы автоматически.

Сейчас, напомню, на горячих участках фронта 80% поражений — это дроны.

Доказать, кто куда чем попал, гораздо сложнее. ФПВ может лететь низко и зарегистрировать весь его маршрут будет трудно. То же самое касается бомберов, дронов с искусственным интеллектом и тому подобное.

Появится огромное поле для провокаций, в основном безнаказанных. Более того, командирам труднее будет самим контролировать свой личный состав, если кто-то из них не будет согласен с условиями возможного перемирия.

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