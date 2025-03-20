Подарунок окупантам: 3 проблеми, які отримає Україна від припинення вогню
Військовий кореспондент Богдан Мірошников дуже сумнівається, що так зване "припинення вогню" щось дасть Україні. А ось Росії на фронті воно здорово допоможе — і деякі найочевидніші вигоди буквально лежать на поверхні.
Скажу ще непопулярну думку. Нам треба "петляти" від "припинення вогню" за будь-яку ціну.
США вже нам не союзник, тому дивно на них розраховувати. Їм нічого не вартує заблокувати допомогу в будь-який момент.
А тепер до конкретики, чому саме так я думаю.
- Під час "припинення вогню" РФ поповнить втрати та безперешкодно перегрупує підрозділи на покровський та краматорський напрямки. І навіть якщо не буде порушення "режиму тиші", то після його закінчення — ця орда з новими силами рване на Костянтинівку–Краматорськ та Покровськ. Наш прогрес буде втрачено. Ті втрати, які були завдані ворогу за останні 1,5 року, не будуть для нього відчутними взагалі.
- За 30 днів РФ додатково зробить майже сотню крилатих ракет, кілька десятків балістичних ракет, 3500 ударних БпЛА великої дальності. Як думаєте, вони одним махом це запустять потім чи все ж розтягнуть на 3–4 рази? Якщо в повітрі буде 500+ БпЛА, жодна система ППО у світі не витримає. Буде багато прильотів та руйнувань.
- Враховуючи п. 1 та п. 2, ситуація на фронті загостриться дуже міцно. І вивезти це буде куди складніше. Ми по суті повернемося до конфігурації початку 2024 року, коли ворог має беззаперечну ініціативу на всіх ділянках фронту. І ще раз в обороні розмотати потенціал окупантів — буде зробити куди складніше. І по часу знову +/- рік.
Чи потрібно нам це? Думаю, однозначно ні.Важливо
Нам потрібно не просто петляти від "припинення вогню", а вийти та сказати, що ми не торгуємо територіями і залишаємо за собою право їх повертати силовим шляхом.
Також треба денонсувати Будапештський меморандум та залишити за собою право на відновлення ядерного статусу.
Якщо "грати по-дорослому", то тільки так.
Трамп та його йо…нута команда просто не вміють з цим працювати й не вивезуть. Тому, ймовірно, зʼявиться можливість, що вони просто залишать нас у спокої.
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