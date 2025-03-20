Подарунок окупантам: 3 проблеми, які отримає Україна від припинення вогню

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Скажу ще непопулярну думку. Нам треба "петляти" від "припинення вогню" за будь-яку ціну.

США вже нам не союзник, тому дивно на них розраховувати. Їм нічого не вартує заблокувати допомогу в будь-який момент.

А тепер до конкретики, чому саме так я думаю.

Під час "припинення вогню" РФ поповнить втрати та безперешкодно перегрупує підрозділи на покровський та краматорський напрямки. І навіть якщо не буде порушення "режиму тиші", то після його закінчення — ця орда з новими силами рване на Костянтинівку–Краматорськ та Покровськ. Наш прогрес буде втрачено. Ті втрати, які були завдані ворогу за останні 1,5 року, не будуть для нього відчутними взагалі. За 30 днів РФ додатково зробить майже сотню крилатих ракет, кілька десятків балістичних ракет, 3500 ударних БпЛА великої дальності. Як думаєте, вони одним махом це запустять потім чи все ж розтягнуть на 3–4 рази? Якщо в повітрі буде 500+ БпЛА, жодна система ППО у світі не витримає. Буде багато прильотів та руйнувань. Враховуючи п. 1 та п. 2, ситуація на фронті загостриться дуже міцно. І вивезти це буде куди складніше. Ми по суті повернемося до конфігурації початку 2024 року, коли ворог має беззаперечну ініціативу на всіх ділянках фронту. І ще раз в обороні розмотати потенціал окупантів — буде зробити куди складніше. І по часу знову +/- рік.

Чи потрібно нам це? Думаю, однозначно ні.

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Нам потрібно не просто петляти від "припинення вогню", а вийти та сказати, що ми не торгуємо територіями і залишаємо за собою право їх повертати силовим шляхом.

Також треба денонсувати Будапештський меморандум та залишити за собою право на відновлення ядерного статусу.

Якщо "грати по-дорослому", то тільки так.

Трамп та його йо…нута команда просто не вміють з цим працювати й не вивезуть. Тому, ймовірно, зʼявиться можливість, що вони просто залишать нас у спокої.

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