Подарок оккупантам: 3 проблемы, которые получит Украина от прекращения огня

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Скажу еще непопулярную мысль. Нам надо "петлять" от "прекращения огня" любой ценой.

США уже нам не союзник, поэтому странно на них рассчитывать. Им ничего не стоит заблокировать помощь в любой момент.

А теперь к конкретике, почему именно так я думаю.

Во время "прекращения огня" РФ пополнит потери и беспрепятственно перегруппирует подразделения на покровское и краматорское направления. И даже если не будет нарушения "режима тишины", то после его окончания — эта орда с новыми силами рванет на Константиновку–Краматорск и Покровск. Наш прогресс будет потерян. Те потери, которые были нанесены врагу за последние 1,5 года, не будут для него ощутимыми вообще. За 30 дней РФ дополнительно сделает около сотни крылатых ракет, несколько десятков баллистических ракет, 3500 ударных БПЛА большой дальности. Как думаете, они одним махом это запустят потом или все же растянут на 3–4 раза? Если в воздухе будет 500+ БПЛА, ни одна система ПВО в мире не выдержит. Будет много прилетов и разрушений. Учитывая п. 1 и п. 2, ситуация на фронте обострится очень крепко. И вывезти это будет куда сложнее. Мы по сути вернемся к конфигурации начала 2024 года, когда враг имеет безоговорочную инициативу на всех участках фронта. И еще раз в обороне размотать потенциал оккупантов — будет сделать куда сложнее. И по времени опять +/- год.

Нужно ли нам это? Думаю, однозначно нет.

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Нам нужно не просто петлять от "прекращения огня", а выйти и сказать, что мы не торгуем территориями и оставляем за собой право их возвращать силовым путем.

Также надо денонсировать Будапештский меморандум и оставить за собой право на восстановление ядерного статуса.

Если "играть по-взрослому", то только так.

Трамп и его е…нутая команда просто не умеют с этим работать и не вывезут. Поэтому, вероятно, появится возможность, что они просто оставят нас в покое.

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