Запит на переговори або підтримка війни: російська соціологія як особливий жанр дезінформації
Упоротість і хамство, з якими росіяни розпочали словесну ескалацію після червоної доріжки на вихід із війни, а також жорстокі й безглузді обстріли українських міст можуть пояснюватися ось ще чим. Мусування теми переговорів і перемир'я впливає не лише на українське суспільство.
За даними "Левада-центру" за квітень 2025 р. (опубліковані 6 травня), 75% дорогих росіян підтримували дії російських військ.
Але при цьому тільки 30% виступали за продовження війни, а 61% скоріше або виразно виступали за переговори.
Формально — це найнижчий показник підтримки продовження війни з вересня 2022 року. І один із найвищих показників прихильників переговорів, який балансує на позначці 60% із січня 2025 року.
Сплески підтримки війни дуже чітко видно на графіках — вони збігаються з певними успіхами російських військ.
Такий сплеск був у травні 2023 р., коли було захоплено Бахмут. У травні 2024 — спроба атакувати Харків. У серпні 2024 року — підйом настроїв через Курськ, у березні 2025 року — оптимізм через нього ж.
У лютому 2025 р. 85% росіян позитивно поставилися до переговорів РФ і США в Саудівській Аравії. При цьому 80% вважали, що про завершення війни проти України потрібно домовлятися саме зі США.
Російська соціологія — це особливий жанр дезінформації. Але це публічні відомості, які самі по собі при тиражуванні в Росії є формувальним чинником.
Запит на переговори й очікування, що з Трампом можна домовитися, бо він бізнесмен, домінують у РФ із зими.
А тут різкий поворот у риториці. І обіцянка воювати 20 років. Не всім сподобалося.
Тому росвлада через свої роти стала нагнітати, залякувати розгромом, страшним наступом. "8 областей", хунта, нацисти тощо. Щоб роснарод надихнувся в очікуванні нових успіхів і переключиться з переговорної теми на війну.
Цікаво подивитися на наступні вимірювання.
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