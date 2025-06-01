Запрос на переговоры или поддержка войны: российская социология как особый жанр дезинформации

Упоротость и хамство, с которыми россияне начали словесную эскалацию после красной дорожки на выход из войны, а также жестокие и бессмысленные обстрелы украинских городов могут объясняться вот еще чем. Муссирование темы переговоров и перемирия влияет не только на украинское общество.

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По данным "Левада-центра" за апрель 2025 г. (опубликованы 6 мая), 75% дорогих россиян поддерживали действия российских войск.

Но при этом только 30% выступали за продолжение войны, а 61% скорее или определенно выступали за переговоры.

Формально – это самый низкий показатель поддержки продолжения войны с сентября 2022 года. И один из самых высоких показателей сторонников переговоров, который балансирует на отметке 60% с января 2025 года.

Всплески поддержки войны очень четко видны на графиках – они совпадают с определенными успехами российских войск.

Такой всплеск был в мае 2023 г., когда был захвачен Бахмут. В мае 2024 – попытка атаковать Харьков. В августе 2024 – подъем настроений из-за Курска, в марте 2025 – оптимизм из-за него же.

В феврале 2025 г. 85% россиян позитивно отнеслись к переговорам РФ и США в Саудовской Аравии. При этом 80% считали, что о завершении войны против Украины нужно договариваться именно с США.

Российская социология – это особый жанр дезинформации. Но это публичные сведения, которые сами по себе при тиражировании в России являются формирующим фактором.

Запрос на переговоры и ожидания, что с Трампом можно договориться, потому что он бизнесмен, доминируют в РФ с зимы.

А тут резкий поворот в риторике. И обещание воевать 20 лет. Не всем понравилось.

Поэтому росвласть через свои рты стала нагнетать, запугивать разгромом, страшным наступлением. "8 областей", хунта, нацисты и т.д. Дабы роснарод воодушевился в ожидании новых успехов и переключится с переговорной темы на войну.

Интересно посмотреть на следующие измерения.

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