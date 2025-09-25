Уся територія Росії до Уралу прострілюється: як оцінити останні удари по РФ

Related video

Найкращий пост Трампа про Україну, на мій погляд, означає лише одне – мирно-переговорний трек тимчасово відкладено. Це треба буде детальніше розібрати якось. На перший план виходить комплекс «реалій землі», що стосуються як ситуації безпосередньо на полі бою, а й усіх чинників, які впливають на здатність вести війну

У зв’язку з цим звернемося до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції". Тому що вона демонструє потенціал повернення переговорів.

1. Почнемо з того, що у Криму постійно щось горить та вибухає. Не все потрапляє у ЗМІ, бо мова про військові об’єкти, візуалізація не завжди можлива.

За останні дні ГУР пошкодило/знищило кілька (4) гелікоптерів Мі-8, два літаки-амфібії Бе-12. А також особливо дефіцитну РЛС "Небо-У".

Все це робить як сам Крим, так і південно-східний напрямок загалом уразливішим, вимагає перекидання додаткових ресурсів, які треба десь взяти.

2. Тим часом з’явилася інформація, що ССО ЗСУ довели до логічного завершення епізод із ЗРК С-400 у Калузькій області. Виявили, а потім забезпечили знищення пускової установки та РЛС. Завдання цього ЗРК – прикривати Москву. Тобто ще треба звідкись взяти.

3. Позавчора в мережі панувало пожвавлення з приводу невідомих дронів у Москві та околицях. Поки всі відволіклися на цінні тіла москвичів, СБС ЗСУ відпрацювали по кількох об’єктах.

По-перше, дотяглися до двох лінійних виробничо-диспетчерських станцій. Одна – на нафтопроводі "Транснефть-Дружба" в районі с. Найтоповичі (Брянська область) – вразили спільно з управлінням РВіА. Інша – найважливіша станція "Самара" на нафтопроводі "Куйбишев – Тихорецьк" (її нещодавно уразили дронами СБУ разом із ССО). Порт у Новоросійську став ще сумнішим.

По-друге, було завдано удару по Астраханському газопереробному заводу, який вважається одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Це також найбільше підприємство регіону. Назва не повинна вводити в оману: крім усіляких пропано-бутанів, цей ГПЗ виробляє бензини найбільш ходових марок та дизельне паливо.

У ЗМІ вже є оцінки, що підприємству завдано збитків, багато процесів на заводі зупинено, знадобиться щонайменше тиждень, щоб все відремонтувати. Росіяни через вкиди можуть свідомо згущувати фарби, але в даному випадку є добрий індикатор – ситуація на ринку палива. Масштаб збитків буде зрозумілий із невеликим інтервалом.

4. Нарешті, вже сьогодні дрони ЦСО "А" СБУ вдруге (!) за десять днів уразили гігантський завод "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані. Як я вже писав – це один із найбільших комплексів у РФ (або навіть найбільший) з повним циклом нафтопереробки та нафтохімії. Робить півтори сотні найменувань продукції. Результати атаки підтверджені гарними стовпами чорного диму.

Тобто СБУ вдруге за короткий термін дісталася за 1400 км. Досягнення, насправді вражаюче. Значення має не лише факт успішної атаки, важливо, що це повторний удар, відбити який Росія нездатна. І що він результативніший.

"Санкціями" щодо порту Приморськ у Ленінградській області та заводу в Салаваті СБУ де-факто показує: вся територія Росії від Балтики до Уралу прострілюється. Росіянам доведеться звикнути до цієї думки.

Благополуччя Росії багато в чому забезпечується експлуатацією інфраструктури, створеної ціною надзусиль у період СРСР, а також у "смачне" перше десятиліття XXI століття.

Ситуація змінилася. Можливості отримати наддоходи обмежені. Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоби покрити витрати на війну. Явно не до інвестицій. А лише за 2 місяці було завдано помітних збитків нафтогазовому сектору.

Накопичення проблем на об’єктах критичної інфраструктури може призвести до того, що РФ знадобляться роки для її реанімації. Росія об’єктивно "в’язне" у війні і втрачає конкурентні переваги. Путін та його посібники з числа злих дідусів руйнують те, що створювалося поколіннями, і крадуть майбутнє.

