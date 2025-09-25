Вся территория России до Урала простреливается: как оценить последние удары по РФ

Related video

Лучший пост Трампа об Украине, на мой взгляд, означает лишь одно — мирно-переговорный трек временно отложен. Это надо будет подробнее разобрать как-то. На первый план выходит комплекс "реалий земли", касающихся как ситуации непосредственно на поле боя, но и всех факторов, влияющих на способность вести войну

В связи с этим обратимся к традиционной рубрике "Малыш и друзья вводят санкции". Потому что она демонстрирует потенциал возвращения переговоров.

1. Начнем с того, что в Крыму постоянно что-то горит и взрывается. Не все попадает в СМИ, потому что речь о военных объектах, визуализация не всегда возможна.

За последние дни ГУР повредило/уничтожило несколько (4) вертолетов Ми-8, два самолета-амфибии Бе-12. А также особо дефицитную РЛС "Небо-У".

Все это делает как сам Крым, так и юго-восточное направление в целом более уязвимым, требует переброски дополнительных ресурсов, которые надо где-то взять.

2. Тем временем появилась информация, что ССО ВСУ довели до логического завершения эпизод с ЗРК С-400 в Калужской области. Обнаружили, а затем обеспечили уничтожение пусковой установки и РЛС. Задача этого ЗРК — прикрывать Москву. То есть еще надо откуда-то взять.

3. Позавчера в сети царило оживление по поводу неизвестных дронов в Москве и окрестностях. Пока все отвлеклись на ценные тела москвичей, СБС ВСУ отработали по нескольким объектам.

Во-первых, дотянулись до двух линейных производственно-диспетчерских станций. Одна — на нефтепроводе "Транснефть-Дружба" в районе с. Найтоповичи (Брянская область) — поразили совместно с управлением РВиА. Другая — важнейшая станция "Самара" на нефтепроводе "Куйбышев — Тихорецк" (ее недавно поразили дронами СБУ вместе с ССО). Порт в Новороссийске стал еще печальнее.

Во-вторых, был нанесен удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который считается одним из крупнейших в мире газохимических комплексов. Это также крупнейшее предприятие региона. Название не должно вводить в заблуждение: кроме всевозможных пропано-бутанов, этот ГПЗ производит бензины самых ходовых марок и дизельное топливо.

В СМИ уже есть оценки, что предприятию нанесен ущерб, многие процессы на заводе остановлены, понадобится минимум неделя, чтобы все отремонтировать. Россияне из-за вбросов могут сознательно сгущать краски, но в данном случае есть хороший индикатор — ситуация на рынке топлива. Масштаб убытков будет понятен с небольшим интервалом.

4. Наконец, уже сегодня дроны ЦСО "А" СБУ второй раз (!) за десять дней поразили гигантский завод "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане. Как я уже писал — это один из крупнейших комплексов в РФ (или даже самый большой) с полным циклом нефтепереработки и нефтехимии. Производит полторы сотни наименований продукции. Результаты атаки подтверждены хорошими столбами черного дыма.

То есть СБУ второй раз за короткий срок добралась за 1400 км. Достижение, на самом деле впечатляющее. Значение имеет не только факт успешной атаки, важно, что это повторный удар, отразить который Россия неспособна. И что он более результативный.

"Санкциями" в отношении порта Приморск в Ленинградской области и завода в Салавате СБУ де-факто показывает: вся территория России от Балтики до Урала простреливается. Россиянам придется привыкнуть к этой мысли.

Благополучие России во многом обеспечивается эксплуатацией инфраструктуры, созданной ценой сверхусилий в период СССР, а также во "вкусное" первое десятилетие XXI века.

Ситуация изменилась. Возможности получить сверхдоходы ограничены. Россия уже вынуждена повышать НДС до 22%, чтобы покрыть расходы на войну. Явно не до инвестиций. А всего за 2 месяца был нанесен заметный ущерб нефтегазовому сектору.

Накопление проблем на объектах критической инфраструктуры может привести к тому, что РФ понадобятся годы для ее реанимации. Россия объективно "вязнет" в войне и теряет конкурентные преимущества. Путин и его пособники из числа злых дедушек разрушают то, что создавалось поколениями, и воруют будущее.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.