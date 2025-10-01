Уралвагонзавод готуватиме старі танки Т-72А для нового театру бойових дій?

Related video

При цьому на підприємстві продовжує використовуватися неавтоматизована ручна праця для розбирання, дефекації та збирання бойових машин, що з одного боку знижує фінансові витрати, з іншого значно збільшує енерго і трудовитрати, а також розтягує випуск одиниці продукції. Нещодавня фотовиставка "Священний завод" лише підтвердила те, що так було відомо давно – підприємство як існувало за рахунок ручної праці, так й існує.

Але не про те мова…

На початку серпня на "задній двір" Уралвагонзаводу стали доставляти перші танки Т-72А, відновленням та модернізацією яких підприємство не займалося, повністю концентруючись на Т-72Б та Т-90А. Однак, на четвертий рік війни, Т-72Б і Т-90А на зберіганні центральних баз резерву танків по росії або майже закінчилися, або залишилися ті, що в страшному стані, здебільшого непридатні для відновлення.

Найчисленнішими на зберіганні ЦБРТ танками на сьогоднішній день є Т-62 – близько 1 тисячі, і Т-72А – близько 900, з яких приблизно половина придатна до відновлення. Очевидно, що на них Уралвагонзавод і пилятиме найближчим часом бюджетне бабло, видаючи старі радянські Т-72А за нові ОБТ.

Але одна справа корупція, інша справа те, що росіяни ще мають можливість за рахунок внутрішнього виробництва отримати кілька сотень ОБТ типу Т-72. В умовах низьких втрат танків на фронті, наприклад, за серпень вони склали 87 одиниць, зважаючи на їх жорстку економію, можливе накопичення готової продукції для подальшого, більш масового застосування, але скоріше на якомусь новому театрі бойових дій.

Варто зазначити, що за весь період повномасштабного вторгнення в Україну було верифіковано знищення/пошкодження/затрофеєно близько 80 танків Т-72А/АВ.

З одного боку, жалюгідне видовище, з іншого, не варто втрачати пильності.

