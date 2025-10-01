Поддержите нас UA
Уралвагонзавод будет готовить старые танки Т-72А для нового театра боевых действий?

"Смешно наблюдать последние пару месяцев, как западные СМИ описывали производство танков на Уралвагонзаводе в несколько сотен "новых" ОБТ, тогда как новые танки на предприятии производятся только в 130-м цехе в количестве не более сотни в год! Повторюсь, именно: не более сотни новых Т-90М "Прорыв" в год, или менее ротного комплекта новой продукции в месяц. Остальное — это ремонт, в том числе поврежденной техники, восстановление после хранения, модернизация", — отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
танк Т-62, танк Т-72А, танки, советские танки, российские танки, российская военная техника, российское вооружение, танки рф, уралвагонзавод
На предприятии Уралвагонзавод продолжает использоваться неавтоматизированный ручной труд
При этом на предприятии продолжает использоваться неавтоматизированный ручной труд для разборки, дефекации и сборки боевых машин, что с одной стороны снижает финансовые затраты, с другой значительно увеличивает энерго и трудозатраты, а также растягивает выпуск единицы продукции. Недавняя фотовыставка "Священный завод" лишь подтвердила то, что так было известно давно — предприятие как существовало за счет ручного труда, так и существует.

Но не об этом речь...

В начале августа на "задний двор" Уралвагонзавода стали доставлять первые танки Т-72А, восстановлением и модернизацией которых предприятие не занималось, полностью концентрируясь на Т-72Б и Т-90А. Однако, на четвертый год войны, Т-72Б и Т-90А на хранении центральных баз резерва танков по россии либо почти закончились, либо остались те, что в страшном состоянии, по большей части непригодные для восстановления.

Самыми многочисленными на хранении ЦБРТ танками на сегодняшний день являются Т-62 — около 1 тысячи, и Т-72А — около 900, из которых примерно половина пригодна к восстановлению. Очевидно, что на них Уралвагонзавод и будет пилить в ближайшее время бюджетное бабло, выдавая старые советские Т-72А за новые ОБТ.

Но одно дело коррупция, другое дело то, что россияне еще имеют возможность за счет внутреннего производства получить несколько сотен ОБТ типа Т-72. В условиях низких потерь танков на фронте, например, за август они составили 87 единиц, ввиду их жесткой экономии, возможно накопление готовой продукции для дальнейшего, более массового применения, но скорее на каком-то новом театре боевых действий.

Стоит отметить, что за весь период полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение/повреждение/затрофеено около 80 танков Т-72А/АВ.

С одной стороны, жалкое зрелище, с другой, не стоит терять бдительности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.