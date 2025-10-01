Уралвагонзавод будет готовить старые танки Т-72А для нового театра боевых действий?

Related video

При этом на предприятии продолжает использоваться неавтоматизированный ручной труд для разборки, дефекации и сборки боевых машин, что с одной стороны снижает финансовые затраты, с другой значительно увеличивает энерго и трудозатраты, а также растягивает выпуск единицы продукции. Недавняя фотовыставка "Священный завод" лишь подтвердила то, что так было известно давно — предприятие как существовало за счет ручного труда, так и существует.

Но не об этом речь...

В начале августа на "задний двор" Уралвагонзавода стали доставлять первые танки Т-72А, восстановлением и модернизацией которых предприятие не занималось, полностью концентрируясь на Т-72Б и Т-90А. Однако, на четвертый год войны, Т-72Б и Т-90А на хранении центральных баз резерва танков по россии либо почти закончились, либо остались те, что в страшном состоянии, по большей части непригодные для восстановления.

Самыми многочисленными на хранении ЦБРТ танками на сегодняшний день являются Т-62 — около 1 тысячи, и Т-72А — около 900, из которых примерно половина пригодна к восстановлению. Очевидно, что на них Уралвагонзавод и будет пилить в ближайшее время бюджетное бабло, выдавая старые советские Т-72А за новые ОБТ.

Но одно дело коррупция, другое дело то, что россияне еще имеют возможность за счет внутреннего производства получить несколько сотен ОБТ типа Т-72. В условиях низких потерь танков на фронте, например, за август они составили 87 единиц, ввиду их жесткой экономии, возможно накопление готовой продукции для дальнейшего, более массового применения, но скорее на каком-то новом театре боевых действий.

Стоит отметить, что за весь период полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение/повреждение/затрофеено около 80 танков Т-72А/АВ.

С одной стороны, жалкое зрелище, с другой, не стоит терять бдительности.

