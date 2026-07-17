Мобілізація за зразком РФ знищить майбутнє України: у чому помиляються Зеленський і Сирський

Як людина, яка тепер доволі багато займається демографією, можу сказати — в нас нема людей, щоб на осінь мобілізувати, як росіяни, зробити маленьку радянську армію, воювати, як ця маленька радянська армія з підрозділами в стилі "Вагнера".

Людей для цього просто немає.

Демографічна база для ведення війни в РФ приблизно на 30 млн більша.

Але і очільник Генштабу, і вище керівництво країни вважають, що в нас є заводи по виготовленню людей. І людей є скільки завгодно, просто їх досі погано шукали, треба потрясти.

Немає скільки завгодно людей. І не буде.

Нам потрібен аудит загиблих, берегти кожного в строю, домобілізовувати через пасивну згоду, а не через насилля, яке призведе до соціального бунту.

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Мобілізувати нових, а тих, хто воював, повертати в економіку і сімʼї. Ми вже скоро будемо в тій ситуації — забираєш когось — повертай.

Просто забрати в одну сторону вже буде вкрай складно.

Мобілізація по типу російської, війна по типу російської знищить майбутнє цієї країни за рік–два

Нема за що буде воювати.

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