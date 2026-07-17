Мобилизация по типу РФ убьет будущее Украины: в чем ошибаются Зеленский и Сырский

Как человек, который сейчас довольно много занимается демографией, могу сказать — у нас нет людей, чтобы к осени провести мобилизацию, как россияне, создать маленькую советскую армию и воевать, как эта маленькая советская армия с подразделениями в стиле "Вагнера".

Для этого просто нет людей.

Демографическая база для ведения войны в РФ примерно на 30 млн больше.

Но и глава Генштаба, и высшее руководство страны считают, что у нас есть заводы по производству людей. И людей сколько угодно, просто их до сих пор плохо искали, надо их подстегнуть.

Людей нет сколько угодно. И не будет.

Нам нужен перечень погибших, нужно беречь каждого в строю, проводить домобилизацию на основе пассивного согласия, а не с помощью насилия, которое приведет к социальному бунту.

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Мобилизовать новых, а тех, кто воевал, возвращать в экономику и в семьи. Мы уже скоро окажемся в такой ситуации — кого-то забираешь — возвращай.

Просто увезти в одну сторону уже будет крайне сложно.

Мобилизация по российскому образцу, война по российскому образцу уничтожит будущее этой страны за год–два.

Не за что будет воевать.

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