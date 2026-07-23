Ботулізм, гепатит та інші загрози: що потрібно знати про літні інфекції

Спекотна літня пора створює сприятливі умови для поширення цілої низки інфекційних захворювань. На жаль, багато з них люди часто недооцінюють. А даремно. Деякі інфекції можуть призводити до тяжкого ураження нервової системи, печінки, серця, розвитку менінгітів, енцефалітів, паралічів і навіть становити загрозу для життя.

Гострі кишкові інфекції: "щось не те з'їв" і не тільки

Влітку традиційно зростає кількість гострих кишкових інфекцій. Це ціла група захворювань, яку можуть викликати бактерії, віруси та паразити. Найчастіше реєструються сальмонельоз, шигельоз, кампілобактеріоз, ешерихіоз, різні ентеровірусні інфекції, а також ротавірусна та норовірусна інфекції.

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Висока температура повітря сприяє розмноженню збудників у продуктах та воді. Особливо небезпечними стають готові салати, молочні продукти, кондитерські вироби з кремом, м'ясні та рибні страви, які навіть нетривалий час перебували без холодильника.

Багато ентеровірусів здатні передаватися не лише через їжу та воду, а й контактно-побутовим шляхом, особливо в дитячих колективах. Але ентеровірусна інфекція далеко не завжди обмежується кишковими проявами. Вона може супроводжуватися гарячкою, висипаннями, ураженням слизових оболонок, а іноді серозними менінгітами, міокардитами та іншими тяжкими ускладненнями.

Найчастіше гострі кишкові інфекції проявляються нудотою, блюванням, болем у животі, діареєю, підвищенням температури тіла, загальною слабкістю. Однак насторожувати повинні не лише ці симптоми. Тривожними ознаками є багаторазове блювання, неможливість пити рідину, часті випорожнення з домішками крові, гарячка, сильний біль у животі, виражена сонливість, сплутаність свідомості, а також ознаки зневоднення — сухість слизових оболонок, сильна спрага, запалі очі, відсутність або різке зменшення сечовиділення. Особливо швидко зневоднення розвивається у маленьких дітей та літніх людей і стає основною причиною тяжкого перебігу захворювання.

Тому за перших ознак кишкової інфекції надзвичайно важливим є відновлення втрат рідини та електролітів. Найкраще для цього підходять спеціальні регідратаційні розчини. Звичайна вода не завжди здатна компенсувати втрати солей, які організм втрачає під час блювання та діареї.

Для профілактики кишкових інфекцій недостатньо лише мити руки. Треба дуже добре мити овочі, фрукти та ягоди, використовувати лише безпечну воду для пиття та приготування їжі, дотримуватися правил термічної обробки продуктів, не купувати швидкопсувні продукти у місцях стихійної торгівлі. Важливо контролювати температурний режим зберігання готових страв та не вживати продуктів із сумнівним терміном придатності.

Ботулізм: інфекція, яку не можна пропустити

Є захворювання, до яких інфекціоністи ставляться з особливою настороженістю. Ботулізм — одне з них. Попри всі досягнення сучасної медицини, ця хвороба продовжує реєструватися в Україні практично щороку. І кожен випадок ботулізму — це завжди надзвичайна ситуація, стан пацієнта може погіршуватися дуже швидко.

Ботулізм виникає внаслідок потрапляння в організм ботулотоксину — одного з найнебезпечніших токсинів у природі. Його виробляє бактерія Clostridium botulinum у продуктах, що зберігаються без доступу кисню. Саме тому джерелом зараження найчастіше стають домашні консерви, особливо грибні, овочеві, м'ясні та рибні, а також в'ялена, сушена чи копчена риба.

Ботулотоксин уражає нервову систему та викликає паралічі. Людина починає гірше бачити, не може нормально ковтати, говорити, а в тяжких випадках і дихати самостійно. Підступність ботулізму в тому, що перші симптоми часто не викликають особливого занепокоєння. Часто це помилково сприймають за звичайне харчове отруєння. Але є надзвичайно характерні для ботулізму симптоми: двоїння в очах, затуманення зору, відчуття "сітки" або "туману", розширення зіниць, сухість у роті, осиплість голосу, порушення ковтання, відчуття стороннього тіла в горлі, наростаюча м'язова слабкість. Розвиток гострої дихальної недостатності є основною причиною смерті при ботулізмі за відсутності своєчасної медичної допомоги.

Хочу особливо наголосити: поява будь-яких порушень зору, мовлення чи ковтання після вживання домашніх консервів або рибної продукції повинна розглядатися як потенційно небезпечний симптом. Потрібно негайно звертатися за медичною допомогою, не чекаючи погіршення.

Найкращим способом профілактики залишається відмова від вживання консервів сумнівної якості, продукції зі здутими кришками або ознаками псування, а також риби невідомого походження чи виготовленої з порушенням санітарних вимог.

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Гепатит А: хвороба брудних рук, яка нікуди не зникла

Попри наявність ефективної вакцини, вірусний гепатит А залишається актуальною проблемою і в Україні, і в багатьох країнах світу. Традиційно захворюваність зростає саме в теплу пору року, коли люди частіше користуються водою з неперевірених джерел, купують продукти на стихійних ринках, подорожують та більше часу проводять на природі.

Вірус передається фекально-оральним шляхом — через забруднені воду, продукти харчування, брудні руки та побутові контакти. Саме тому поява навіть одного випадку гепатиту А завжди змушує епідеміологів шукати можливе джерело зараження та коло контактних осіб.

Багато хто помилково вважає, що головною ознакою гепатиту є жовтяниця. Насправді захворювання часто починається зовсім неспецифічно. Людину можуть турбувати слабкість, швидка втомлюваність, зниження апетиту, нудота, відчуття важкості або дискомфорту у правому підребер'ї, підвищення температури тіла, біль у м'язах та суглобах. Іноді такі симптоми помилково сприймають за застуду чи звичайну вірусну інфекцію.

Ба більше, далеко не всі випадки гепатиту А супроводжуються вираженою жовтяницею. Саме безжовтяничні форми нерідко залишаються нерозпізнаними та сприяють подальшому поширенню інфекції.

Основною мішенню вірусу є печінка. Запальний процес може тривати досить довго, тому навіть після зникнення гострих симптомів людина ще тривалий час може відчувати слабкість. Період відновлення іноді займає кілька місяців.

На щастя, гепатит А належить до тих інфекцій, які можна ефективно попередити. Для цього необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду, ретельно мити овочі, фрукти та ягоди, а також не забувати про вакцинацію, яка залишається найнадійнішим методом профілактики захворювання.

Якщо ж після вживання води чи продуктів сумнівної якості з'явилися слабкість, нудота, підвищення температури, зниження апетиту або дискомфорт у правому підребер'ї, не займайтеся самолікуванням. Своєчасне звернення до лікаря дає змогу швидше встановити діагноз, запобігти ускладненням та поширенню інфекції серед близьких і контактних осіб.

А ще влітку є інфекції, які переносяться комарами та кліщами. Це лихоманка Західного Нілу, денге, чикунгунья та малярія. Для них характерні висока температура, сильний головний біль, виражена слабкість, біль у м'язах і суглобах, іноді висипання. У разі лихоманки Західного Нілу можливе ураження центральної нервової системи з розвитком менінгіту або енцефаліту.

Ну і кліщі, куди ж без них. Усі ці інфекції можуть мати серйозні наслідки, тому головне — не панікувати, а пам'ятати про профілактику. Репеленти, закритий одяг, огляд шкіри після прогулянок та своєчасне звернення до лікаря при появі гарячки чи інших симптомів залишаються найкращим захистом.

Більшість літніх інфекцій легше попередити, ніж лікувати.

Бережіть себе та своїх близьких.

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