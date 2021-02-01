Зарплата в Україні зрівняється з польською через 30-40 років, — Гетманцев

За словами нардепа від "Слуги народу", наразі Україна — бідна країна Європи, і "потрібно думати, як наздогнати Вірменію або Білорусь".

Голова Комітету з питань податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що середня зарплата може зрівнятися з польською через 30-40 років. Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, наразі Україна — бідна країна Європи, і "потрібно думати, як наздогнати Вірменію або Білорусь".

"Щодо зарплат таких, як у Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався премʼєр. Однак якщо ми порівняємо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам, щоб наздогнати Польщу, потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці", — сказав Гетманцев.

Раніше Шмигаль повідомив, що завдання уряду — до 2030 року вийти із середніми зарплатами на рівень сусідів з Польщі чи Словаччини.

Дані статистики Держслужби не сильно відрізняються від інформації голови Кабміну. Станом на грудень минулого року реальна зарплата в Україні вказана на рівні 14 179 гривень. Однак, з урахуванням інфляції насправді зарплата була вищою лише на 0,1%.

Раніше Шмигаль також пообіцяв, що вже в січні 2021 року зарплати вчителів зростуть на 20%. Він розповів, що уряд виділив на оплату праці педагогів майже 100 млрд грн.