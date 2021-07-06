"Головне — закинути в маси тезу", — Бігус про позов адвокатів Порошенка через "плівки Медведчука"

Журналіст Денис Бігус порадив адвокатам п'ятого президента звернутися в СБУ і попросити в них записи розмов.

Журналіст і керівник проекту "Bihus.Info" Денис Бігус прокоментував інформацію, що адвокати пʼятого президента Петра Порошенка мають намір подати позов проти ГО "ТОМ 14" після публікації "плівок Медведчука", про це він розповів у своєму Facebook.

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За його словами, адвокатському обʼєднанню "Головань і партнери" "здалося", що 36 годин "плівок Медведчука" це не все, що є в розпорядженні журналістів проекту, і позов вони подають проти президента Володимира Зеленського і частково проти ГО "ТОМ 14", головою правління якої є Денис Бігус.

"Для команди Порошенка вже в принципі не важливо, що на тих "плівках", головне закинути в маси тезу — це все спрямовано проти Петра Олексійовича, і аж ніяк ні для чого іншого", — уточнив він.

"Оскільки ніякої юридичної сторони в цих заявах (заяви адвокатів пʼятого президента — ред.) немає, то і коментувати з юридичної точки зору немає сенсу. Політичні розборки Порошенка і Зеленського — залишу Порошенку і Зеленському. Але у своїй заяві адвокат Головань приплів громадську організацію "ТОМ 14", від якої вимагає опублікувати ще "записів Медведчука", адже йому здається, що їх є більше", — продовжив журналіст.

Керівник проекту "Bihus.Info" підкреслив, що на балансі ГО "ТОМ 14" немає ніяких записів або плівок, і організація не є розпорядником або власником "плівок Медведчука". Крім цього, журналіст заявив, що власником скандальних плівок є фізособа Бігус Денис Станіславович.

"Власником (якщо коректно використовувати такий термін у цьому випадку) є фізична особа, людина і журналіст Бігус Денис Станіславович. Одночасно Бігус Д.С. дійсно є головою правління ГО" ТОМ 14 ", але це не робить записи власністю ГО …", Якщо адвокатам Порошенка ввижається щось (що записи не всі, або що в Бігуса чи редакції, чи ГО є якісь документи щодо вбивства Кеннеді, контактів з інопланетянами, неопубліковані відео Саші Грей тощо) раджу пошукати фахівців з боротьби з галюцинаціями", — заявив журналіст у своєму Facebook і додав, що в Youtube були опубліковані всі плівки, які були в нього в наявності.

Денис Бігус порадив адвокатам Петра Порошенка звернутися в СБУ і попросити в них якісь записи і додав, що, судячи з вмісту плівок, уже силовикам настав час звертатися до юристів пʼятого президента України.

[ + – ] Позов проти Дениса Бігуса Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дениса Бигуса

[ + – ] Позов проти Дениса Бігуса Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дениса Бигуса

Раніше Фокус повідомляв, що проект Bihus.Info опублікував розслідування, у якому проаналізували розмови народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука за чотири роки. Журналісти у своєму розслідуванні стверджували, що Віктор Медведчук регулярно спілкувався з експрезидентом Петром Порошенком, заявляючи йому, що є переговірником на прохання президента РФ Володимира Путіна.

Усього проект Bihus.Info опублікував чотири частини "плівок Медведчука", у яких йшлося про постачання палива з ОРДЛО, нафтопродуктопроводів "Самара" і легітимізацію терористів "Л/ДНР".

Пізніше Фокус розповідав, що Денис Бігус пояснив, чому на "плівках Медведчука" немає голосу пʼятого президента України Петра Порошенка. За його словами, у 2014 році спецслужби України "записували тупо всіх, до кого можна було дотягнутися", а голосу Петра Порошенка на плівках немає, оскільки в СБУ, можливо, "не ризикнули" записувати розмови президента.

А 6 липня зʼявилася інформація, що адвокати Петра Порошенка подали в суд на Володимира Зеленського та організацію Дениса Бігуса через публікацію "плівок Медведчука". Юрист Ігор Головань заявив, що Bihus.Info замість публікації записів у первісному вигляді надало три відео з "вмонтованим-перемонтованим аудіо", а недавнє інтервʼю Володимира Зеленського телеканалу 1 + 1 "підтвердило припущення про причетність Офісу президента до відео Bihus.info з плівками Медведчука".