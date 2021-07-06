"Главное – закинуть в массы тезис", - Бигус об иске адвокатов Порошенко из-за "пленок Медведчука"

Журналист Денис Бигус посоветовал адвокатам пятого президента обратиться в СБУ и попросить у них записи разговоров.

Журналист и руководитель проекта "Bihus.Info" Денис Бигус прокомментировал информацию, что адвокаты пятого президента Петра Порошенко намерены подать иск против ОО "ТОМ 14" после публикации "пленок Медведчука", об этом он рассказал в своем Facebook.

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По его словам, адвокатскому объединению "Головань и партнеры" "показалось", что 36 часов "пленок Медведчука" это не все, что имеется в распоряжении журналистов проекта, и иск они подают против президента Владимира Зеленского и частично в отношении ОО "ТОМ 14", главой правления которой является Денис Бигус.

"Для команды Порошенко уже в принципе не важно, что на тех "пленках", главное забросить в массы тезис — это все направлено против Петра Алексеевича, и отнюдь ни для чего другого", — уточнил он.

"Так как никакой юридической стороны в этих заявлениях (заявления адвокатов пятого президента — ред.) нет, то и комментировать с юридической точки зрения нет смысла. Политические разборки Порошенко и Зеленского — оставлю Порошенко и Зеленскому. Но в своем заявлении адвокат Головань приплел общественную организацию "ТОМ 14", от которой требует опубликовать еще "записей Медведчука", ведь ему кажется, что их есть больше", — продолжил журналист.

Руководитель проекта "Bihus.Info" подчеркнул, что на балансе ОО "ТОМ 14" нет никаких записей или пленок, и организация не является распорядителем или владельцем "пленок Медведчука". Помимо этого журналист заявил, что владельцем скандальных пленок является физлицо Бигус Денис Станиславович.

"Владельцем (если корректно использовать такой термин в данном случае) является физическое лицо, человек и журналист Бигус Денис Станиславович. Одновременно Бигус Д.С. действительно является председателем правления ОО "ТОМ 14", но это не делает записи собственностью ГО…", Если адвокатам Порошенко мерещится что-то (что записи не все, или что у Бигуса или редакции или ОО есть какие-то документы по убийство Кеннеди, контактов с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей и т.д.) советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями", — заявил журналист в своем Facebook и добавил, что в Youtube были опубликованы все пленки, которые были у него в наличии.

Денис Бигус посоветовал адвокатам Петра Порошенко обратиться в СБУ и попросить у них какие-то записи и добавил, что, судя по содержимому пленок, уже силовикам пришло время обращаться к юристам пятого президента Украины.

[ + – ] Иск против Дениса Бигуса Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дениса Бигуса

[ + – ] Иск против Дениса Бигуса Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Дениса Бигуса

Ранее Фокус сообщал, что проект Bihus.Info опубликовал расследование, в котором проанализировали разговоры народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за четыре года. Журналисты в своем расследовании утверждали, что Виктор Медведчук регулярно общался с экс-президентом Петром Порошенко, заявляя ему, что является переговорщиком по просьбе президента РФ Владимира Путина.

Всего проект Bihus.Info опубликовал четыре части "пленок Медведчука", в которых шла речь о поставках топлива из ОРДЛО, нефтепродуктопроводе "Самара" и легитимизации террористов "Л/ДНР".

Позже Фокус рассказывал, что Денис Бигус объяснил, почему на "пленках Медведчука" нет голоса пятого президента Украины Петра Порошенко. По его словам, в 2014 году спецслужбы Украины "записывали тупо всех, до кого можно было дотянуться", а голоса Петра Порошенко на пленках нет, поскольку в СБУ, возможно, "не рискнули" записывать разговоры президента.

А 6 июля появилась информация, что адвокаты Петра Порошенко подали в суд на Владимира Зеленского и организацию Дениса Бигуса из-за публикации "пленок Медведчука". Юрист Игорь Головань заявил, что Bihus.Info вместо публикации записей в первоначальном виде предоставило три видео с "монтированным-перемонтированным аудио", а недавнее интервью Владимира Зеленского телеканалу 1+1 "подтвердило предположение о причастности Офиса президента к видео Bihus.info с пленками Медведчука".