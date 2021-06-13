Пленки Медведчука: Бигус разъяснил, почему в расследованиях нет записей с Порошенко (видео)

Журналист утверждает, что в 2014 году спецслужбы записывали "тупо всех, до кого можно было дотянуться"

Журналист Денис Бигус опубликовал видео, в которых ответил на вопросы касательно серии записей разговоров Медведчука.

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По словам журналиста, прослушку разговоров нардепа Медведчука делали в рамках большой спецоперации, которая началась в 2014 году. В ее рамках спецслужбы СБУ, ГУР и другие "писали тупо всех, до кого могут дотянуться". Журналист считает, что из этого можно сделать вывод, что писали не только Медведчука, но его собеседников в лице боевиков ОРДЛО. Некоторые разговоры, как уверяет журналист, имеются в двух экземплярах.

Разговоров с экс-президентом Порошенко, по словам Бигуса, нет из-за того, что возможно, СБУ "не рискнули" записывать разговоры Медведчука с ним.

"Почему же записи не все. Медведчук же точно еще с кем-то говорил. А я фиг его знает. Я точно могу сказать, почему огромное количество переговоров с Кремлем отсутствуют. Потому что у него с Кремлем была еще и защищенная связь", — утверждает Бигус.

В конце журналист заявил, что они опубликуют полную версию всех полученных аудиозаписей. В общей сложности их приблизительно 36 часов. Однако пока они не определились с тем, на какой платформе они это сделают, Youtube имеет ограничение по длительности видеозаписи.

Напомним, в НАБУ просят СБУ передать записи разговоров Медведчука для проведения расследования.

Ранее журналисты Bihus_Info опубликовали записи, в которых парламентарий, вероятно, обсуждал с боевиками ОРДЛО их легитимацию, вел переговоры с Петром Порошенко, а также о переходе части нефтепровода "Самара-Западное направление" в его собственность.