Плівки Медведчука: Бігус роз'яснив, чому в розслідуваннях немає записів з Порошенком (відео)

Журналіст стверджує, що в 2014 році спецслужби записували "тупо всіх, до кого можна було дотягнутися"

Журналіст Денис Бігус опублікував відео, в яких відповів на питання щодо серії записів розмов Медведчука.

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За словами журналіста, прослуховування розмов нардепа Медведчука робили в рамках великої спецоперації, яка почалася у 2014 році. В її рамках спецслужби СБУ, ГУР і інші "писали тупо всіх, до кого можуть дотягнутися". Журналіст вважає, що з цього можна зробити висновок, що писали не тільки Медведчука, але його співрозмовників в особі бойовиків ОРДЛО. Деякі розмови, як запевняє журналіст, є у двох примірниках.

Розмов з експрезидентом Порошенко, за словами Бігуса, немає через те, що можливо, СБУ "не ризикнули" записувати розмови Медведчука з ним.

"Чому ж записи не всі. Медведчук же точно ще з кимось говорив. А я фіг його знає. Я точно можу сказати, чому величезна кількість переговорів з Кремлем відсутні. Тому що у нього з Кремлем була ще й захищена мережа", — стверджує Бігус.

В кінці журналіст заявив, що вони опублікують повну версію всіх отриманих аудіозаписів. В цілому їх приблизно 36 годин. Однак поки вони не визначилися з тим, на якій платформі вони це зроблять, Youtube має обмеження по тривалості відеозапису.

Нагадаємо, в НАБУ просять СБУ передати записи розмов Медведчука для проведення розслідування.

Раніше журналісти Bihus_Info опублікували записи, в яких парламентарій, ймовірно, обговорював з бойовиками ОРДЛО їх легітимацію, вів переговори з Петром Порошенком, а також про перехід частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" в його власність.