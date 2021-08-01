Володимира Зеленського помітили з вином у київському супермаркеті (фото)

Глава держави вирішив купити продукти на Бессарабці. При цьому охорона президента виглядала "переляканою", хоча і не заважала іншим покупцям.

Президента України Володимира Зеленського помітили в одному з супермаркетів Києва. Користувач Костянтин Левошко опублікував фотографію політика на своїй сторінці в Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами очевидця, глава держави вирішив скупитися в супермаркеті "Ля Сільпо" на Бессарабській площі. Костянтин помітив серед покупок Володимира Зеленського три пляшки вина, але не став детально розглядати кошик. Він додав, що охорона президента не заважала іншим відвідувачам і виглядала "переляканою".

"Подумав, сходжу-но я в магазин. Відпочину від новин і політики. Куплю гречаний багет. Сходив ... за хлібцем", — прокоментував автор публікації.

Як можна помітити на фото, Володимир Зеленський прийшов до супермаркету без костюма, але в непримітному літньому вбранні: сіра футболка і чорна маска, на одному плечі повисла лямка рюкзака. Катерина Кравченко в коментарях звернула увагу, що таку ж футболку гарант носив у минулому році.

"Цікаво, що в чеку. Ми колись давно з ним перетнулися в Каравані. Тоді, коли він в Інтері був. Він брав 5 баночок чорної ікри, як зараз пам'ятаю", — зазначив Дмитро Федоренко.

[ + – ] Коментарі про покупках Володимира Зеленського Фото: Facebook

Раніше Володимир Зеленський виклав фото свого візиту в магазин на Донбасі. В ході робочої поїздки він захотів солодощів і скупився в супроводі охорони. У торговому залі президент також перекинувся кількома словами з місцевими жителями.

У травні Володимир Зеленський викликав ажіотаж своєю вишиванкою. Він привітав українців з Днем вишиванки, проте користувачі мережі звернули увагу, що одяг дуже схожий на російську косоворотку.

Нещодавно Володимир Зеленський побував на кордоні з Абхазією, яку окупувала Росія. Президент зауважив нарощування присутності російських військових на території, де порушуються громадянські права.