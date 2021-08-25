Суд скасував в Дніпропетровській області регіональний статус російської мови

Регіональний статус у російської мови був у 13 з 27 регіонів України. Зараз він залишається тільки в Луганській області.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради, яка надавала російській мові статусу регіональної. Це рішення було прийнято в 2012 році. Позивачем у справі виступив заступник керівника Дніпропетровської облпрокуратури.

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Рішення суду вступить в силу, якщо не буде оскаржено в апеляції.

Суд виходив з того, що оскаржуване рішення Дніпропетровської облради було прийнято з метою реалізації на території області вимог закону "Про основи державної мовної політики" 2012 року, який у 2018 році був визнаний неконституційним і втратив чинність.

Крім того, рішення облради суперечить прийнятому в 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", і облрада не вжила заходів щодо приведення свого рішення у відповідність з законом.

Раніше через суди російську мову позбавили регіонального статусу і в інших регіонах України. У квітні це сталося в Запорізькій області, в травні — у Харкові, в липні — у Миколаївській області.

У 2012 році в Україні вступив у силу закон "Про засади державної мовної політики", який закріплював за областями право наділяти мови статусом регіональних. Російська мова тоді отримала статус регіональної в 13 з 27 областей України. За прізвищами авторів закону він відомий як "закон Колесніченка — Ківалова".

Після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, термін "регіональні мови" в Україні не використовується.

У травні Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь писав, що в силі залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської облрад, Болградської міської та районної рад Одеської області, п'яти сільських рад Закарпатської області.

Нагадаємо, у квітні тодішня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що в Україні існує "українська російська" мова. На її думку, деякі українці розпалюють ненависть через це питання. Вона підкреслила, що не всі громадяни України почали розмовляти українською після прийняття мовного закону в 2019 році.

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що українська мова в нашій країні є переважаючою, проте, підкреслив він, значна частина населення України використовує російську в побуті, і серед них необхідно займатися рекламою державної мови.