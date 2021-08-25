Суд отменил в Днепропетровской области региональный статус русского языка

Региональный статус у русского языка был в 13 из 27 регионов Украины. Сейчас он остается только в Луганской области.

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета, предоставлявшее русскому языку статуса регионального. Это решение было принято в 2012 году. Истцом в деле выступил замруководителя Днепропетровской облпрокуратуры.

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Решение суда вступит в силу, если не будет обжаловано в апелляции.

Суд исходил из того, что обжалуемое решение Днепропетровского облсовета было принято с целью реализации на территории области требований закона "Об основах государственной языковой политики" 2012 года, который в 2018 году был признан неконституционным и утратил силу.

Кроме того, решение облсовета противоречит принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и облсовет не предпринял мер по приведению своего решения в соответствие с законом.

Ранее через суды русский язык лишили регионального статуса и в других регионах Украины. В апреле это произошло в Запорожской области, в мае – в Харькове, в июле – в Николаевской области.

В 2012 году в Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять языки статусом региональных. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины. По фамилиям авторов закона он известен как "закон Колесниченко – Кивалова".

После того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, термин "региональные языки" в Украине не используется.

В мае Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень писал, что в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского облсоветов, Болградского городского и районного советов Одесской области, пяти сельских советов Закарпатской области.

Напомним, в апреле тогдашний пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что в Украине существует "украинский русский" язык. По ее мнению, некоторые украинцы разжигают ненависть из-за этого вопроса. Она подчеркнула, что не все граждане Украины начали разговаривать на украинском после принятия языкового закона в 2019 году.

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что украинский язык в нашей стране является преобладающим, однако, подчеркнул он, значительная часть населения Украины использует русский в быту, и среди них необходимо заниматься рекламой государственного языка.