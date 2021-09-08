"Хочеш порозумничати?": Кива розгнівався після зробленого йому зауваження через матюки (відео)

Коли депутату від ОПЗЖ натякнули, що його лексика не зовсім парламентська, він заявив, що "насамперед є чоловіком".

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива потрапив у черговий скандал, цього разу — через використання нецензурної лайки. На відео, яке 8 вересня опублікувало видання "Телеграф", видно, що в політика виник конфлікт із чоловіком, який заявив йому, що його лексикон не відповідає статусу нардепа.

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"Я насамперед чоловік…" — заявив Кива у відповідь на зауваження.

Потім чоловік запитав депутата, як приналежність до чоловічої статі пов'язана з використанням матюків, що викликало агресію Киви.

"Я перепрошую, ти хочеш, бл*, порозумничати?" — запитав депутат чоловіка.

Щоб напруга не росла, в конфлікт довелося втрутитися правоохоронцям.

[ + – ] Обережно: на відео присутня ненормативна лексика

Потім журналісти опублікували ще одне відео, де, судячи з усього, видно, через що почався конфлікт Киви з чоловіком. На ньому депутат від ОПЗЖ назвав патріотів "п***унами", а події на Донбасі в 2014 році — "п***орізом". Коли чоловік обурився тим, що нардеп використовує нецензурну лайку, той відповів, що розмовляє з чоловіком.

Як повідомлялося раніше, Кива успішно склав кваліфікаційний іспит для отримання права для того, щоб займатися адвокатською діяльністю в Україні. Після отримання посвідчення у нардепа з'являться додаткові привілеї. Зокрема, у нього не зможуть проводити обшуки без окремого рішення суду.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Ця історія викликала хвилю обурення серед користувачів мережі. Деякі на знак протесту навіть спалювали свої дипломи кандидатів наук.