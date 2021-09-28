Сергій Притула створює нову політичну партію: перші подробиці (відео)

Шоумен розраховує, що політсила братиме участь у майбутніх виборах до Верховної Ради. За словами Притули, до складу партії можуть потрапити вихідці з "Голосу"

Шоумен Сергій Притула анонсував створення нової політичної партії. Про це телеведучий заявив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі політична сила на етапі формування.

"Це, очевидно, буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Якщо ви зараз хочете якогось ексклюзиву у вигляді неймінгу, брендингу... Дайте мені трішки часу, і я обов'язково вам усе розкажу", — продовжив шоумен.

Телеведучий Сергій Притула підкреслив, що поки він не буде поспішати з набуттям суб'єктності.

"Це однозначно буде не віртуальна історія. Однак, і поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", — додав шоумен в ефірі українського телеканалу.

Сергій Притула не виключив, що до складу нової партії можуть увійти вихідці з "Голосу".

Притула також зазначив, що один з головних пріоритетів нової політичної партії — вибори до Верховної Ради. Шоумен назвав парламент найважливішою інституцією України, яка за всі роки незалежності не давала "знущатися над країною і Конституцією".

"Інституційно парламент не давав познущатися над країною за всі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І при Леоніді Кучмі, і при Вікторі Януковичу саме парламент був "тим" інститутом. Крім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича... Звичайно, у першу чергу в планах на горизонті стоїть парламентська кампанія", — підсумував Сергій Притула.

[ + – ] Сергій Притула створює нову партію

Раніше Фокус повідомляв про вихід Сергія Притули з партії "Голос". За словами шоумена, він вирішив покинути політичну силу, оскільки "партійні верхівки не чують низів і вони сильно відійшли від своїх початкових принципів".

Також Фокус розповідав, що Сергій Притула хотів очолити "Голос". Шоумен поскаржився, що політична сила в міжвиборчий період нічого не робить і продовжує отримувати фінансування з бюджету України.