Сергей Притула создает новую политическую партию: первые подробности (видео)

Шоумен рассчитывает, что политсила будет участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду. По словам Притулы, в состав партии могут попасть выходцы из "Голоса"

Шоумен Сергей Притула анонсировал создание новой политической партии. Об этом телеведущий заявил в эфире 24 канала.

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По его словам, в данный момент политическая сила находится на этапе формирования.

"Это будет, очевидно, политическая партия. Пока что она на этапе формирования. Если вы сейчас хотите какого-то эксклюзива относительно нэйминга, брендинга… Дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", — продолжил шоумен.

Телеведущий Сергей Притула подчеркнул, что пока он не будет спешить с обретением субъектности.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", — добавил шоумен в эфире украинского телеканала.

Сергей Притула не исключил, что в состав новой партии могут войти выходцы из "Голоса".

Притула также отметил, что один из главных приоритетов новой политической партии — выборы в Верховную Раду. Шоумен назвал парламент важнейшей институцией Украины, которая за все годы независимости не давала "издеваться над страной и Конституцией".

"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче… Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания", — подытожил Сергей Притула.

[ + – ] Сергей Притула создает новую партию

Ранее Фокус сообщал про выход Сергея Притулы из партии "Голос". По словам шоумена, он принял решение покинуть политическую силу, поскольку "партийные верхушки не слышат низов, и они сильно отошли от своих первоначальных принципов".

Также Фокус рассказывал, что Сергей Притула хотел возглавить "Голос". Шоумен пожаловался, что политическая сила в межвыборный период ничего не делает и продолжает получать финансирование из бюджета Украины.