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Сергей Притула создает новую политическую партию: первые подробности (видео)

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Сергей Притула сообщил о создании новой партии
Фото: РБК-Украина | Притула создает новую партию

Шоумен рассчитывает, что политсила будет участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду. По словам Притулы, в состав партии могут попасть выходцы из "Голоса"

Шоумен Сергей Притула анонсировал создание новой политической партии. Об этом телеведущий заявил в эфире 24 канала.

По его словам, в данный момент политическая сила находится на этапе формирования.

"Это будет, очевидно, политическая партия. Пока что она на этапе формирования. Если вы сейчас хотите какого-то эксклюзива относительно нэйминга, брендинга… Дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", — продолжил шоумен.

Телеведущий Сергей Притула подчеркнул, что пока он не будет спешить с обретением субъектности.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", — добавил шоумен в эфире украинского телеканала.

Сергей Притула не исключил, что в состав новой партии могут войти выходцы из "Голоса".

Притула также отметил, что один из главных приоритетов новой политической партии — выборы в Верховную Раду. Шоумен назвал парламент важнейшей институцией Украины, которая за все годы независимости не давала "издеваться над страной и Конституцией".

"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче… Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания", — подытожил Сергей Притула.

Сергей Притула создает новую партию

Ранее Фокус сообщал про выход Сергея Притулы из партии "Голос". По словам шоумена, он принял решение покинуть политическую силу, поскольку "партийные верхушки не слышат низов, и они сильно отошли от своих первоначальных принципов".

Также Фокус рассказывал, что Сергей Притула хотел возглавить "Голос". Шоумен пожаловался, что политическая сила в межвыборный период ничего не делает и продолжает получать финансирование из бюджета Украины.