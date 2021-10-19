Кличко наполягає на відновленні райрад у Києві, за ліквідацію яких голосував у 2010 році
Мер Києва заявив, що райради в місті прибрав "режим Януковича". Їхнє відновлення також передбачає ухвалений у першому читанні законопроект "слуг народу" про столицю.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціював відновлення в столиці районних рад. Відповідне рішення повинна буде розглянути Київська міська рада на одній із найближчих сесій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Кличко.
"Дорогі кияни! Я ініціюю розгляд Київрадою питання про створення районних рад у Києві", — написав градоначальник.
Мер столиці закликав усіх депутатів Київради проявити мудрість при розгляді цього питання та заявив, що райради в жителів столиці відібрав "режим Януковича у 2010 році".
Рішення Київради N7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", яким із 31 жовтня 2010 року (день місцевих виборів) були ліквідовані районні ради в Києві, було ухвалено дійсно у 2010 році. Однак примітно, що, згідно з результатами поіменного голосування, і сам Кличко разом із усією своєю фракцією "Блок Віталія Кличка" тоді проголосував "за" це рішення.
Чинний Закон "Про столицю України", відповідно до змін від 2010 року, затверджених за президентства Януковича, передбачає, що ухвалювати рішення про створення районних рад у столиці можуть територіальні громади міста шляхом місцевого референдуму або Київрада. Кличко очолює місто з червня 2014 року, однак питання відновлення райрад він підняв тільки зараз, заявивши, що з часів Януковича "базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто", і що "це рішення не тільки актуальне, але й перезріле".
Примітно також те, що відновлення районних рад у Києві в обов'язковому порядку передбачає новий законопроект "Про столицю України" №2143-3, поданий "слугами народу" та вже ухвалений у першому читанні. У вересні 2021 року сам Кличко називав цей документ таким, який "позбавляє городян права обирати владу в місті".
У свіжій же публікації мер Києва написав, що "повернення райрад — це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію".
Відзначимо, Кличко виступає проти прийняття законопроекту "слуг", оскільки той передбачає, що керівником Київської міської державної адміністрації — виконавчого органу Київської міської ради — буде не мер Києва, а людина, яку призначить президент України за поданням Кабміну.
18 жовтня нардеп фракції "Слуги народу" Олександр Качура написав на своєму каналі в Telegram, що парламентський Комітет із організації держвлади і місцевого самоврядування, у який той входить, повторно розгляне до другого читання законопроект "Про столицю України" №2143-3.
Раніше ми розбиралися, чому в Офісі президента шукають варіанти нейтралізації Віталія Кличка. Опитані Фокусом експерти вважають, що команда Зеленського бачить мера Києва одним із потенційних серйозних суперників на наступних президентських виборах.