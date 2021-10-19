Кличко наполягає на відновленні райрад у Києві, за ліквідацію яких голосував у 2010 році

Мер Києва заявив, що райради в місті прибрав "режим Януковича". Їхнє відновлення також передбачає ухвалений у першому читанні законопроект "слуг народу" про столицю.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціював відновлення в столиці районних рад. Відповідне рішення повинна буде розглянути Київська міська рада на одній із найближчих сесій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Кличко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Дорогі кияни! Я ініціюю розгляд Київрадою питання про створення районних рад у Києві", — написав градоначальник.

Мер столиці закликав усіх депутатів Київради проявити мудрість при розгляді цього питання та заявив, що райради в жителів столиці відібрав "режим Януковича у 2010 році".

Рішення Київради N7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", яким із 31 жовтня 2010 року (день місцевих виборів) були ліквідовані районні ради в Києві, було ухвалено дійсно у 2010 році. Однак примітно, що, згідно з результатами поіменного голосування, і сам Кличко разом із усією своєю фракцією "Блок Віталія Кличка" тоді проголосував "за" це рішення.

[ + – ] Кличко в 2010 році голосував за скасування райрад у Києві

Чинний Закон "Про столицю України", відповідно до змін від 2010 року, затверджених за президентства Януковича, передбачає, що ухвалювати рішення про створення районних рад у столиці можуть територіальні громади міста шляхом місцевого референдуму або Київрада. Кличко очолює місто з червня 2014 року, однак питання відновлення райрад він підняв тільки зараз, заявивши, що з часів Януковича "базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто", і що "це рішення не тільки актуальне, але й перезріле".

Примітно також те, що відновлення районних рад у Києві в обов'язковому порядку передбачає новий законопроект "Про столицю України" №2143-3, поданий "слугами народу" та вже ухвалений у першому читанні. У вересні 2021 року сам Кличко називав цей документ таким, який "позбавляє городян права обирати владу в місті".

У свіжій же публікації мер Києва написав, що "повернення райрад — це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію".

Відзначимо, Кличко виступає проти прийняття законопроекту "слуг", оскільки той передбачає, що керівником Київської міської державної адміністрації — виконавчого органу Київської міської ради — буде не мер Києва, а людина, яку призначить президент України за поданням Кабміну.

18 жовтня нардеп фракції "Слуги народу" Олександр Качура написав на своєму каналі в Telegram, що парламентський Комітет із організації держвлади і місцевого самоврядування, у який той входить, повторно розгляне до другого читання законопроект "Про столицю України" №2143-3.

Раніше ми розбиралися, чому в Офісі президента шукають варіанти нейтралізації Віталія Кличка. Опитані Фокусом експерти вважають, що команда Зеленського бачить мера Києва одним із потенційних серйозних суперників на наступних президентських виборах.