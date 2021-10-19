Кличко настаивает на восстановлении райсоветов в Киеве, за ликвидацию которых голосовал в 2010 году

Мэр Киева заявил, что райсоветы в городе убрал "режим Януковича". Их восстановление также предусматривает принятый в первом чтении законопроект "слуг народа" о столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инициировал восстановление в столице районных советов. Соответствующее решение должен будет рассмотреть Киевский городской совет на одной из ближайших сессий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Кличко.

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"Дорогие киевляне! Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве", — написал градоначальник.

Мэр столицы призвал всех депутатов Киевсовета проявить мудрость при рассмотрении этого вопроса и заявил, что райсоветы у жителей столицы отобрал "режим Януковича в 2010 году".

Решение Киевсовета N7/4819 "О вопросе организации управления районами в городе Киеве", которым с 31 октября 2010 года (день местных выборов) были ликвидированы районные советы в Киеве, было принято действительно в 2010 году. Однако примечательно, что, согласно результатам поименного голосования, и сам Кличко вместе со всей своей фракцией "Блок Виталия Кличко" тогда проголосовал "за" это решение.

[ + – ] Кличко в 2010 году голосовал за отмену райсоветов в Киеве

Действующий Закон "О столице Украины" в соответствии с изменениями от 2010 года, утвержденными при президентстве Януковича, предусматривает, что принимать решения о создании районных советов в столице могут территориальные громады города путем местного референдума или Киевсовет. Кличко возглавляет город с июня 2014 года, однако вопрос восстановления райсоветов он поднял только сейчас, заявив, что со времен Януковича "базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено", и что "это решение не только актуальное, но и перезрелое".

Примечательно также то, что восстановление районных советов в Киеве в обязательном порядке предусматривает новый законопроект "О столице Украины" №2143-3, поданный "слугами народа" и уже принятый в первом чтении. В сентябре 2021 года сам Кличко называл этот документ таким, который "лишает горожан права избирать власть в городе".

В свежей же публикации мэр Киева написал, что "возвращение райсоветов — это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию".

Отметим, Кличко выступает против принятия законопроекта "слуг", поскольку тот предусматривает, что руководителем Киевской городской государственной администрации — исполнительного органа Киевского городского совета — будет не мэр Киева, а человек, которого назначит президент Украины по представлению Кабмина.

18 октября нардеп фракции "Слуги народа" Александр Качура написал на своем канале в Telegram, что парламентский Комитет по организации госвласти и местного самоуправления, в который тот входит, повторно рассмотрит ко второму чтению законопроект "О столице Украины" №2143-3.

Ранее мы разбирались почему в Офисе президента ищут варианты нейтрализации Виталия Кличко. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что команда Зеленского видит мэра Киева одним из потенциальных серьезных соперников на следующих президентских выборах.