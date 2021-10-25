Данілов виступив за встановлення в Україні "жорсткої президентської республіки"

Секретар РНБО заявив, що нинішня парламентсько-президентська форма правління може існувати за умови, якщо в країні "є усталена демократія", а для цього "повинні пройти століття".

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що країні необхідно змінити форму правління з парламентсько-президентської республіки на "жорстку президентську". Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", — сказав Данілов.

За його словами, в історії України "важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед". Секретар РНБО додав, що країні потрібно "раз і назавжди визначитися" з формою правління.

"Якщо ми є президентською республікою, треба сказати — давайте робити президентську республіку, де президент — це глава виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси. І тоді у нас із вами все добре", — заявив Данілов.

У той ж час він зазначив, що народ покладає надії на президента, хоча за Конституцією в Україні парламентсько-президентська республіка, а глава держави обирається шляхом усенародного голосування.

"Ну, тоді за логікою парламентсько-президентської республіки президента треба обирати в парламенті, і поставити крапку в цьому питанні. Але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента", — вважає секретар Ради нацбезпеки й оборони.

При цьому Данілов заявив, що парламентсько-президентські республіки можу існувати тільки в умовах, коли в країні "є вже усталена демократія, яка має своє коріння".

"Для цього повинні пройти століття", — додав Данілов.

Історія зміни форм правління в Україні

Президентсько-парламентська форма правління була прийнята в 1996-му році. 2004 року Верховна Рада затвердила зміни до Конституції, у результаті яких країна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році Конституційний суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину повноважень. Після Революції гідності у 2014 році Україна знову перейшла до парламентсько-президентської форми правління.

Нагадаємо, раніше в жовтні глава держави Володимир Зеленський заявив, що він не планує ініціювати зміни до Конституції з метою переходу країни до президентської форми правління.

Раніше Фокус розбирався, як президент концентрує владу у своїх руках і які інститути він контролює.