Данилов выступил за установление в Украине "жесткой президентской республики"

Секретарь СНБО заявил, что нынешняя парламентско-президентская форма правления может существовать при условии, если в стране "есть устоявшаяся демократия", а для этого "должны пройти века".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что стране необходимо поменять форму правления с парламентско-президентской республики на "жесткую президентскую". Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", — сказал Данилов.

По его словам, в истории Украины "трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед". Секретарь СНБО добавил, что стране нужно "раз и навсегда определиться" с формой правления.

"Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо", — заявил Данилов.

В то ж время он отметил, что народ возлагает надежды на президента, хотя по Конституции в Украине парламентско-президентская республика, а глава государства избирается путем всенародного голосования.

"Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", — считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

При этом Данилов заявил, что парламентско-президентские республики могу существовать только в условиях, когда в стране "есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни".

"Для этого должны пройти века", — добавил Данилов.

История смены форм правления в Украине

Президентско-парламентская форма правления была принята в 1996-м году. 2004 году Верховная Рада утвердила изменения в Конституцию, в результате которых страна из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть полномочий. После Революции достоинства в 2014 году Украина снова перешла к парламентско-президентской форме правления.

Напомним, ранее в октябре глава государства Владимир Зеленский заявил, что он не планирует инициировать изменения в Конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления.

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