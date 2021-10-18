Вся власть Зеленскому. Президент укрепляет влияние: кто и насколько ему подчиняется

Владимир Зеленский стремится подменить собой все институты власти, сознательно упуская тот факт, что депутаты, министры, силовики — не слуги Офиса президента.

"Президентскую республику создавать не буду", — недавно ответил президент Владимир Зеленский на вопрос о том, почему он вмешивается в вопросы, которые находятся в компетенции Кабмина.

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"В этом году президент перестроил архитектуру правления и госмашину, сведя работу конституционных органов на нет. В его представлении Верховная Рада не выше президента, Конституционный Суд можно распустить одним указом, а Кабмином — полностью управлять из Офиса президента. Трагедия ли это? Отнюдь нет. Такова особенность суперпрезидентской республики. Офис президента превратился в мозговой центр и генератор государственной политики", — говорит политолог Олег Постернак. По его словам, украинцы привыкли смотреть на власть персонифицированно, большинству политические пасьянсы не интересны, им нужен один человек, который будет за все отвечать, — и это президент.

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В парламентско-президентской республике, коей есть Украина, президент курирует внешнюю политику, отвечает за нацбезопасность и оборону, является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил. По Конституции его кадровые полномочия ограничены — президент назначает высшее командование армии, половину Совета Нацбанка, треть состава Конституционного Суда и секретаря СНБО. Все другие важные назначения, в том числе главы СБУ или генпрокурора, утверждает парламент.

Но теория значительно отличается от практики. Ныне Владимир Зеленский и его офис контролируют не только все назначения в Кабмине и руководителей силовых ведомств, но даже глава Верховной Рады — его партнер по КВН, а глава СБУ — друг детства. В окружении президента все уверены, что работают одной командой ради выполнения обещаний главы государства и партии "Слуга народа", а об узурпации власти не может быть и речи.

Рада монобольшинства

"При любых штормах и ураганах украинский парламент должен оставаться предохранителем, точкой равновесия и баланса, иначе появится путь к потере демократии, парламентаризма и узурпации власти", — с трибуны парламента говорил его спикер Дмитрий Разумков, а уже через несколько минут монобольшинство, частью которого он был, отправило политика в отставку. Эксперты и оппозиция уверены: это решение приняли в Офисе президента, а после спустили народным депутатам.

Президент признает, что каждого министра утверждает лично, а если возникает проблема, то вызывает их на ковер в свой офис

— Парламент зависит от Офиса президента? — спрашивает Фокус Данила Гетьманцева, народного депутата от "Слуги народа".

— Думаете, это нужно обсуждать? Это еще одна манипуляция, что отставка Разумкова — позиция президента. Вы видели, что это не так, — голосовали депутаты.

— Но голосовало пропрезидентское монобольшинство и лояльные к нему группы.

— Монобольшинство есть у монобольшинства. Мы, бесспорно, команда президента. Никто никого через колено не ломает, никто не проводит специальных операций, чтобы заставить голосовать. Это ВР влияет на позицию Кабмина и ОПУ, — уверяет нардеп.

Владимиру Зеленскому единственному из всех украинских президентов удалось получить наибольшее влияние на парламент. Возможно, подобное было при Леониде Кучме, но тогда держалось не на открытой поддержке, а на кулуарных договоренностях.

"Монобольшинство сформировано одной партией — "Слуга народа", партией президента. Она создана с целью превращения президентского рейтинга в мандаты Верховной Рады. И это объясняет, почему влияние Зеленского на парламент через монобольшинство довольно велико, — говорит Петр Олещук, политолог, доцент КНУ имени Тараса Шевченко. — Решения, принятые в парламенте, могут вызывать неоднозначную реакцию у депутатов, например, закон о рынке земли или отставка Разумкова, но личное мнение "слуг" мало кого интересует. Офис президента действительно никого не заставляет поддерживать инициативы главы государства, но депутаты понимают, что они в принципе привязаны к президенту — случайные люди стали парламентариями благодаря рейтингу Зеленского. Большинство из них не имеют альтернативного будущего, как только рядом с президентом. Поэтому монобольшинству нет никакого смысла конфликтовать с главой государства — потерять могут многое. До тех пор, пока Зеленский будет самым популярным украинским политиком, в парламенте ему ничего не угрожает".

Тень премьера

Отношения президент — премьер при Зеленском также выглядят по-новому. Ни Алексей Гончарук, ни Денис Шмыгаль до своих назначений не были политиками. На старте правительственной карьеры оба отвечали главному критерию — умению находиться в тени президента. "И премьер, и министры готовы к такому формату работы, — продолжает Петр Олещук. — На принятие политических решений они по большому счету не претендуют, ограничиваются разработкой и принятием административных решений. И это логично, потому что монобольшинство в парламенте создали как раз для того, чтобы сформировать такой Кабмин. Это не какое-то скрытое влияние Банковой на правительство, все абсолютно прозрачно".

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"Никто не бьет по столу и не говорит: "Будет так", — отмечает Зеленский, подчеркивая взаимодействие с Кабмином. — Благодаря тому, что мне не все равно, мы многое смогли сохранить. Я могу совершенно не вмешиваться в такие вопросы, тогда больше людей будет под Офисом на Банковой с вопросом: "А зачем мы вас избрали президентом?" В то же время президент признает, что каждого министра утверждает лично, а если возникает проблема, то вызывает их на ковер в свой офис и "решает проблему на месте".

Свои люди

Глава Службы безопасности Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова — чужаки в правоохранительной системе. Полностью контролировать свои ведомства они не могут. Притом президент им очень доверяет, а они делают все возможное, чтобы институции действовали в интересах Зеленского, хотя законодательно Офис генпрокурора, СБУ, а также Национальный банк напрямую не подчинены ни законодательной, ни исполнительной власти.

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Неформальные отношения между генпрокурором, силовиками и президентом установились со времен Леонида Кучмы. Тот же генпрокурор Святослав Пискун был максимально близким к главе государства человеком. Еще большее влияние на силовиков было при Викторе Януковиче. Его генпрокурор Виктор Пшонка и министр внутренних дел Виталий Захарченко напрямую подчинялись президенту, а остальных контролировал замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

"Президент напрямую общается с главой СБУ, получает либо от него, либо от его замов ключевую информацию, через них ставит задачи, кого трогать, кого нет, коммуникация проходит быстро", — считает Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ, а ныне эксперт Украинского института будущего по реформированию правоохранительной системы. Он уверен, что нет ничего плохого в том, что президент контролирует СБУ: "Это конституционно, СБУ — вертикаль президента, он влияет, держит на контроле. Главное, чтобы все было грамотно и в рамках закона, не перегибая палку: не кошмарили бизнес, не прослушивали всех политиков".

[ + – ] Степень подчинения различных институций президенту Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Что же касается Министерства внутренних дел и Государственного бюро расследований, то их, утверждают опрошенные Фокусом эксперты, президент контролирует не напрямую, а через заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который при Викторе Януковиче был замруководителя Главного следственного управления МВД. "Роль Татарова после отставки министра внутренних дел Арсена Авакова значительно усилилась", — подчеркивает политолог Владимир Фесенко.

Говоря о президентском контроле армии, эксперты уверяют, что здесь глава государства действует абсолютно в рамках Конституции. Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, он предлагает парламенту кандидатуру министра обороны, самостоятельно назначает высшее командование армии. Однако своих людей в армии Владимиру Зеленскому найти сложно.

Власть на местах

Главы областных государственных администраций — своего рода "смотрящие" от президента. Но их роль и влияние не надо преувеличивать. Другое дело — мэры больших городов. На минувших местных выборах к власти там пришли не представители пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Власть на местах — это новые центры со значительным оппозиционным потенциалом к президенту. После запуска децентрализации влияние местного самоуправления, как и мэров больших городов, растет. Последние все чаще видят себя альтернативными политическими лидерами, вступая в открытые конфликты с центром", — объясняет политолог Олещук.

[ + – ] Работа с местными. Конгресс местных и региональных властей призван укрепить связку президента с мэрами

По этой причине на Банковой решили договариваться с местными лидерами, в том числе обещая денежную поддержку регионам. "Нужен, например, мэру Ивано-Франковска мост, он едет в Киев и просит включить объект в программу президента "Большое строительство". Позитивный ответ формирует отношение руководителя громады к центральной власти", — говорит Олег Постернак. Он вспоминает, чем закончился конфликт президента и мэра Днепра Бориса Филатова. Напомним, накануне прошлогодних местных выборов Филатов рьяно критиковал "зеленых". Выборы он выиграл с большим преимуществом, в городском совете тоже получил большинство, но вскоре заявил, что с центром "появилось понимание". Случилось это после того, как президент назначил главой Днепропетровской ОГА соратника мэра Днепра Валентина Резниченко, работавшего при Порошенко.

"У нас сейчас абсолютно нормальная рабочая атмосфера, конструктивный диалог с областной властью. Есть понимание с центральной властью", — заявил Филатов. Перед тем мэр заявил, что "центр услышал" его просьбу "отозвать псов, штампующих дела против местного самоуправления". В результате правоохранители закрыли уголовные производства в его отношении. Ныне Филатов — замглавы палаты Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, как и городской голова Житомира Сергей Сухомлин (в мэры баллотировался от партии Филатова "Пропозиция"). Возглавляет ее мэр Львова Андрей Садовый. В оппозиции остаются немногие. Среди крупных фигур — разве что городской голова Киева Виталий Кличко.

Формально независимые

За коммуникацию с судебной властью в Офисе президента отвечает бывший адвокат Андрей Смирнов, пытающийся выстроить работу на компромиссах и гарантиях. Но успех так себе — именно в судах больше всего оппозиционеров президента, притом что ко всем предшественникам Владимира Зеленского судебная власть относилась лояльно, даже к пятому президенту Петру Порошенко, который пытался проводить реформы. Зеленский также решился реформировать суды — судьи отвечают ему саботажем, принимают решения, которые ставят президента в сложное положение.

Ныне Владимир Зеленский и его офис контролируют не только все назначения в Кабмине и руководителей силовых ведомств, но даже глава Верховной Рады — его партнер по КВН, а глава СБУ — друг детства

"Очевидно, что сейчас Офис президента не контролирует Высший совет правосудия, Совет судей Украины и Верховный Суд, — говорит Галина Чижик, эксперт Центра противодействия коррупции. — Да, можно предположить, что Банковая коммуницирует с отдельными представителями этих органов или судьями, но это скорее горизонтальная коммуникация, чем вертикальная. По меньшей мере, точно общаются с представителями одиозного Окружного административного суда Киева — там сейчас находятся иски по поводу конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Похоже, что законопроект о ликвидации ОАСК, который уже полгода не движется, — это цена за рассмотрение или скорее нерассмотрение этих исков". Кроме того, Офис пытается завести своих людей в Конституционный Суд по конкурсу, объявленному в августе. Если удастся, то КС рискует уйти под контроль ОП.

Вне формального подчинения Офису президента остаются антикоррупционные органы. Руководителей Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции выбирали на открытых конкурсах — их нынешние руководители Артем Сытник и Александр Новиков демонстрируют независимость. Особенно осторожничает Сытник — в следующем году заканчивается срок его полномочий, объявят новый конкурс.

"НАБУ обслуживает интересы международных игроков, — говорит политолог Постернак. — Подчинить агентство для Офиса не составляет труда, но тогда возникнут трудности в диалоге с международными партнерами. Поэтому президент не рискует идти против антикорупционного бюро. Сытник же — фигура, лояльная к власти". Что же касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры, то с августа прошлого года у нее нет руководителя. Проведение конкурса то и дело откладывается, хотя избрание руководителя САП — одно из обещаний Украины иностранным партнерам. Сейчас ее деятельность контролирует генпрокурор Венедиктова.

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Многие эксперты, с которыми пообщался Фокус, говорят, что разговоры об узурпации власти в Украине — прежде всего инструмент запугивания граждан. Во-первых, власть Владимира Зеленского основывается на общественной поддержке, он остается самым популярным украинским политиком, поэтому ему многое позволяют. Как только поддержка упадет, статус-кво изменится, в том числе в парламенте и правительстве. Во-вторых, в Украине работают как политические, так и неполитические институты, неподконтрольные президенту, которые способны уравновесить влияние главы государства, так что российский или белорусский сценарий здесь исключен.