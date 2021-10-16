Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes

На сайте Forbes вышла новая критическая публикация об Украине под заголовком "Кризис продолжается". Главной ее темой стал инвестиционный климат в стране и неосуществившиеся ожидания от президенства Зеленского.

"Зарубежные бизнесмены заинтересованы в присутствии на украинском рынке. Это большая страна с процветающим IT-сектором, богатыми природными ресурсами, большим сельскохозяйственным потенциалом и рабочей силой с достаточным уровнем образования. Казалось бы, все выглядит очень даже привлекательно", — пишет автор Forbes Кеннет Рапоза в своей статье "Украина 2021: кризис продолжается".

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Но, судя по содержанию статьи, это впечатление обманчиво.

"Через семь лет после того, как Россия аннексировала Крым и вооружила и организовала сепаратистов на Донбассе — в промышленном регионе на востоке Украины, правительство в Киеве и весь бизнес-класс страны погружены в проблемы, из которых пока не видно выхода", — говорится в публикации Forbes.

Автор подчеркивает, что украинское правительство ощущает политическое давление как со стороны РФ, так и со стороны США. Во втором случае автор приводит в пример снятие санкций с российско-немецкого газопровода "Северный поток-2".

"Однако злейшим врагом Украины остаются сами украинцы. Те, которые заседают в правительстве, вместе с их ближайшими союзниками-бизнесменами", — уверяет читателей Кеннет Рапоза и переходит к главной теме статьи — инвестиционному климату в Украине.

Автор Forbes напоминает, что президент Зеленский обещал сделать Украину "землей обетованной" для иностранного капитала, но этого так и не случилось.

Автор ссылается на случай VR Global Partners — инвестиционной фирмы из Нью-Йорка — как на один из последних примеров того, с чем могут столкнуться инвесторы в Украине.

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В прошлом месяце суд в Украине удовлетворил апелляцию "Укрзализныци" в деле против VR Global Partners, что позволило УЗ не возвращать долг "Проминвестбанку", который в 2019 году был продан VR Global Parttners L.P.

Решение суда возмутило руководство иностранной компании.

"Это "суд кенгуру" (инсценировка суда, принимающего заранее известное решение — Фокус), попирающий справедливость. Они действовали со множеством нарушений, — заявил Ричард Дейтз, президент VR Capital Group Ltd. — В июле меня пригласили в Офис президента Зеленского для обсуждения конфликта с "Укрзализныцей", где замглавы офиса Андрей Смирнов недвусмысленно объяснил, что, хотя претензии моей компании юридически обоснованны, я должен иметь в виду, что "судей в Украине могут увольнять". После той встречи мы наблюдали невероятное административное давление на судебную систему. Нескольких судей заменили".

По словам Дейтза, никакая правовая система так не работает, и это не поможет Украине привлечь инвестиции.

В публикации также приводятся результаты сентябрьского исследования Ukraine Business Climate Survey, проведенного американской торговой палатой совместно с Citi Ukraine. Опрос показал, что 93% бизнес-организаций считают, что судебная реформа, верховенство права, справедливые суды и искоренение коррупции — это первый шаг, который должно сделать украинское правительство для экономического роста и улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционного климата.

"Вам, вероятно, выгоднее вложиться в Dogecoin", — делает вывод Кеннет Рапоза.

Отметим, что криптовалюта с изображением собаки Doge из мема, была создана ради шутки, однако к настоящему моменту ее капитализация достигает $32 млрд.

[ + – ] Та самая собака Доге

Ранее Фокус писал о том, что такое Dogecoin и почему инвесторы продолжают вкладывать деньги в эту и другие "шуточные" криптовалюты.

Три главные проблемы Украины. Дорог среди них нет

Автор также цитирует отчет Европейской аудиторской палаты, опубликованный 23 сентября, в котором отмечается, что с 2016 по 2020 год в Украине сохранились все те же три главных препятствия для экономического роста, которые были до Майдана:

коррупция

недоверие к судебной системе

монополизированный рынок

Кеннет Рапоза добавляет и собственные наблюдения, сравнивая борьбу украинских олигархов с соперничеством Илона Маска и Джеффа Безоса.

"Они все друг друга ненавидят. Представьте, что Илон Маск и Джефф Безос вцепились бы друг другу в глотки, споря о том, кто первым полетит на Марс. При этом Безос подкупал бы судей, чтобы обанкротить Tesla, а Маск платил папарацци за фото Безоса в спальне и сливал их своим друзьям-журналистам", — пишет колумнист Forbes, отмечая, что Зеленский пытается укреплять свою политическую власть с помощью стандартных украинских тактик, преследуя оппонентов.

Что будет дальше?

Ко всему прочему, говорится в публикации, Украине грозит кризис в энергетическом секторе. Россия ограничивает поставки газа, в то время как украинскому руководству не удается запастись углем. Текущие запасы угля находятся на уровне 800 тыс. тонн, при том, что для прохождения зимы нужно порядка 2,5 млн тонн.

Автор также отмечает, что банковская система Украины страдает от невозвратных кредитов, высоких политических рисков и отсутствия финансовой прозрачности.

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Не обошли вниманием в статье и слив документов "Пандоры", которые могут негативно повлиять на популярность Зеленского вместе с коррупцией, ростом цен на энергоносители и непрекращающимся конфликтом с Россией.

По мнению автора, западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли помогут исправить ситуацию, поскольку администрации Байдена сейчас не до Украины: американцы столкнулись со своими собственными проблемами, такими как рост инфляции в США и сбои в цепочках поставок. Это нежелательно для правящей партии "Слуга Народа" и иностранных инвесторов, которые надеялись, что Украина станет лучшей страной для инвестиций на всем постсоветском пространстве.

Кеннет Рапоза — журналист, аналитик. Пишет колонки о странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для издания Forbes. Ранее 4,5 года проработал репортером в Wall Street Journal, некоторое время писал для Kyiv Post, The Nation, The Washington Times и Fox News. Был штатным репортером Dow Jones в Сан-Паулу.