Краще інвестувати в жартівливу криптовалюту Dogecoin, ніж в Україну, — Forbes

На сайті Forbes вийшла нова критична публікація про Україну під заголовком "Криза триває". Головною її темою став інвестиційний клімат в країні і невиправдані очікування від президенства Зеленського.

"Зарубіжні бізнесмени зацікавлені в присутності на українському ринку. Це велика країна з процвітаючим IT-сектором, багатими природними ресурсами, великим сільськогосподарським потенціалом і робочою силою з достатнім рівнем освіти. Здавалося б, все виглядає дуже привабливо", — пише автор Forbes Кеннет Рапоза в своїй статті "Україна 2021: криза триває".

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Але, судячи зі змісту статті, це враження оманливе.

"Через сім років після того, як Росія анексувала Крим і озброїла і організувала сепаратистів на Донбасі — в промисловому регіоні на сході України, уряд в Києві і весь бізнес-клас країни занурені в проблеми, з яких поки не видно виходу", — йдеться в публікації Forbes.

Автор підкреслює, що український уряд відчуває політичний тиск як з боку РФ, так і з боку США. У другому випадку автор наводить як приклад зняття санкцій з російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

"Однак найлютішим ворогом України залишаються самі українці. Ті, які засідають в уряді, разом з їхніми найближчими союзниками-бізнесменами", — запевняє читачів Кеннет Рапоза і переходить до головної теми статті — інвестиційного клімату в Україні.

Автор Forbes нагадує, що президент Зеленський обіцяв зробити Україну "землею обітованою" для іноземного капіталу, але цього так і не сталося.

Автор посилається на випадок VR Global Partners — інвестиційної фірми з Нью-Йорка — як на один з останніх прикладів того, з чим можуть зіткнутися інвестори в Україні.

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Минулого місяця суд в Україні задовольнив апеляцію "Укрзалізниці" в справі проти VR Global Partners, що дозволило УЗ не повертати борг "Промінвестбанку", який в 2019 році був проданий VR Global Parttners LP.

Рішення суду обурило керівництво іноземної компанії.

"Це" суд кенгуру "(інсценізація суду, що приймає заздалегідь відоме рішення — Фокус), який зневажає справедливість. Вони діяли з безліччю порушень, — заявив Річард Дейтз, президент VR Capital Group Ltd. — У липні мене запросили в офіс президента Зеленського для обговорення конфлікту з "Укрзалізницею", де заступник голови офісу Андрій Смирнов недвозначно пояснив, що, хоча претензії моєї компанії юридично обгрунтовані, я повинен мати на увазі, що "суддів в Україні можуть звільняти". Після тієї зустрічі ми спостерігали неймовірний адміністративний тиск на судову систему. Кількох суддів замінили ".

За словами Дейтза, ніяка правова система так не працює, і це не допоможе Україні залучити інвестиції.

У публікації також наводяться результати вересневого дослідження Ukraine Business Climate Survey, проведеного американською торговельною палатою спільно з Citi Ukraine. Опитування показало, що 93% бізнес-організацій вважають, що судова реформа, верховенство права, справедливі суди і викорінення корупції — це перший крок, який має зробити український уряд для економічного зростання і поліпшення умов ведення бізнесу та інвестиційного клімату.

"Вам, ймовірно, вигідніше вкластися в Dogecoin", — робить висновок Кеннет Рапоза.

Відзначимо, що криптовалюта із зображенням собаки Doge з мема, була створена жартома, проте сьогодні її капіталізація досягає $32 млрд.

[ + – ] Та сама собака Доге

Раніше Фокус писав про те, що таке Dogecoin і чому інвестори продовжують вкладати гроші в цю та інші "штучні" криптовалюти.

Три головні проблеми України. Доріг серед них немає

Автор також цитує звіт Європейської аудиторської палати, опублікований 23 вересня, в якому зазначається, що з 2016 по 2020 рік в Україні збереглися всі ті ж три головних перешкоди для економічного зростання, які були до Майдану:

корупція

недовіра до судової системи

монополізований ринок

Кеннет Рапоза додає і власні спостереження, порівнюючи боротьбу українських олігархів з суперництвом Ілона Маска і Джеффа Безоса.

"Вони всі один одного ненавидять. Уявіть, що Ілон Маск і Джефф Безос вчепилися один одному в горлянки, сперечаючись про те, хто першим полетить на Марс. При цьому Безос підкуповував би суддів, щоб довести до банкрутства Tesla, а Маск платив би папараці за фото Безоса в спальні і зливав їх своїм друзям-журналістам ", — пише колумніст Forbes, зазначаючи, що Зеленський намагається зміцнювати свою політичну владу за допомогою стандартних українських тактик, переслідуючи опонентів.

Що буде далі?

До всього іншого, йдеться в публікації, Україні загрожує криза в енергетичному секторі. Росія обмежує постачання газу, в той час як українському керівництву не вдається запастися вугіллям. Поточні запаси вугілля знаходяться на рівні 800 тис. тонн, при тому, що для проходження зими потрібно близько 2,5 млн тонн.

Автор також зазначає, що банківська система України потерпає від неповернутих кредитів, високих політичних ризиків і відсутності фінансової прозорості.

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Не оминули увагою в статті і публікацію документів "Пандори", які можуть негативно вплинути на популярність Зеленського, разом з корупцією, зростанням цін на енергоносії і безперервним конфліктом з Росією.

На думку автора, західна допомога та іноземні інвестиції навряд чи допоможуть виправити ситуацію, оскільки адміністрації Байдена зараз не до України: американці зіткнулися зі своїми власними проблемами, такими як зростання інфляції в США і збої в ланцюжках поставок. Це небажано для правлячої партії "Слуга Народу" та іноземних інвесторів, які сподівалися, що Україна стане найкращою країною для інвестицій на всьому пострадянському просторі.

Кеннет Рапоза — журналіст, аналітик. Пише колонки про країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) для видання Forbes. Раніше 4,5 роки пропрацював репортером в Wall Street Journal, деякий час писав для Kyiv Post, The Nation, The Washington Times і Fox News. Був штатним репортером Dow Jones в Сан-Паулу.